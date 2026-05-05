    • 5 de mayo de 2026 - 09:25

    Conmoción por la muerte de una adolescente en un colegio

    Profunda conmoción por la muerte de una estudiante de 14 años en Córdoba. El colegio suspende actividades por duelo.

    La nena falleció tras ser trasladada a un dispensario. Foto: Cero 5 Noticias.

    La nena falleció tras ser trasladada a un dispensario. Foto: Cero 5 Noticias.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una profunda conmoción atraviesa a la comunidad educativa de Río Cuarto, Córdoba, tras la muerte de una adolescente de 14 años que se descompensó este lunes por la mañana en el baño de un colegio secundario.

    Leé además

    La muerte del bebé causó conmoción en Entre Rios.

    Conmoción en Concordia tras la muerte de un bebé de 23 días
    conmocion por el asesinato de otro delivery: lo mato un adolescente

    Conmoción por el asesinato de otro delivery: lo mató un adolescente

    El lamentable episodio ocurrió en el Instituto San Francisco de Asís, ubicado en la zona de Garibaldi y Víctor Hugo, en Banda Norte.

    De acuerdo a lo que se conoció, la estudiante había manifestado algún malestar y, durante el recreo, fue al baño. Allí sufrió una descompensación que generó la inmediata intervención de las autoridades del establecimiento.

    La adolescente fue trasladada de urgencia a un dispensario de la zona, pero pese a la asistencia recibida falleció. En el caso tomó la intervención la fiscalía a cargo de Pablo Jávega.

    Profundo dolor

    Tras lo ocurrido, el colegio difundió un comunicado dirigido a la comunidad educativa, docentes y no docentes, en el que expresó su “profundo pesar” por el fallecimiento de una estudiante de tercer año del nivel secundario.

    “Ante esta dolorosa pérdida, y con el fin de acompañar a la familia en su duelo y permitir que compañeros y docentes puedan rendir sus respetos, se dispone la suspensión total de actividades académicas y administrativas para los días 4 y 5 de mayo”, indicaron desde la institución.

    image

    Además, informaron que las clases se retomarán en todos los niveles el miércoles 6 de mayo, en los horarios habituales.

    “Hacemos llegar nuestras más sentidas condolencias a sus padres, familiares y seres queridos en este difícil momento, elevando una oración por su eterno descanso”, cerró el mensaje firmado por las autoridades del centro educativo.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Un piloto fue baleado y murió, mientras que el copiloto se encuentra internado. 

    Un piloto estaba a punto de largar un rally en Bolivia cuando un sujeto le disparó y lo mató

    conmocion: murio un musico minutos despues de un show

    Conmoción: murió un músico minutos después de un show

    Nahuá Santos Riquelme y su padre.

    Búsqueda en Corrientes: la abogada de la mamá asegura que el niño sigue en territorio provincial

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Incendio en el Parque Tecnológico Ambiental.

    Confirmaron que el incendio en el Parque Tecnológico Ambiental fue intencional

    Por Redacción Diario de Cuyo