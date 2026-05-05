Conmoción por la muerte de una adolescente en un colegio

Una profunda conmoción atraviesa a la comunidad educativa de Río Cuarto, Córdoba, tras la muerte de una adolescente de 14 años que se descompensó este lunes por la mañana en el baño de un colegio secundario .

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El lamentable episodio ocurrió en el Instituto San Francisco de Asís , ubicado en la zona de Garibaldi y Víctor Hugo, en Banda Norte.

De acuerdo a lo que se conoció, la estudiante había manifestado algún malestar y, durante el recreo, fue al baño. Allí sufrió una descompensación que generó la inmediata intervención de las autoridades del establecimiento.

La adolescente fue trasladada de urgencia a un dispensario de la zona , pero pese a la asistencia recibida falleció. En el caso tomó la intervención la fiscalía a cargo de Pablo Jávega.

Tras lo ocurrido, el colegio difundió un comunicado dirigido a la comunidad educativa, docentes y no docentes, en el que expresó su “ profundo pesar ” por el fallecimiento de una estudiante de tercer año del nivel secundario.

“Ante esta dolorosa pérdida, y con el fin de acompañar a la familia en su duelo y permitir que compañeros y docentes puedan rendir sus respetos, se dispone la suspensión total de actividades académicas y administrativas para los días 4 y 5 de mayo”, indicaron desde la institución.

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Además, informaron que las clases se retomarán en todos los niveles el miércoles 6 de mayo, en los horarios habituales.

“Hacemos llegar nuestras más sentidas condolencias a sus padres, familiares y seres queridos en este difícil momento, elevando una oración por su eterno descanso”, cerró el mensaje firmado por las autoridades del centro educativo.