Búsqueda en Corrientes: la abogada de la mamá asegura que el niño sigue en territorio provincial

Mientras se mantiene activa la Alerta Sofía por la desaparición de Nahuá Santos Riquelme en Corrientes, comenzaron a surgir las primeras hipótesis con respecto al paradero del menor.

Activaron el Alerta Sofía por la desaparición de un niño de 6 años al que se lo llevó su padre en Corrientes

Daniela Zapata, abogada de la madre del nene, señaló que la principal teoría radica en que Josías Santos Regis, su padre, lo mantiene oculto en alguna zona cercana, dentro de la provincia.

“Hasta el momento lo único que sabemos con certeza es el lugar donde ayer el doctor José Codazzi marcó que los dejó, tanto al padre como a Nahuá, y desde este punto las autoridades policiales están barajando hacia dónde pudo haber ido” , explicó la mujer en diálogo con TN.

Ante esta situación, aclaró que si bien no hay una hipótesis marcada, se cree que el acusado y el chiquito no salieron de la provincia. “Puede ser que se hayan adentrado en el campo o que hayan seguido en Goya . No se ha pensado tanto al extremo de que hayan pasado las fronteras, pero sí que siguen por la zona”, precisó.

image Nahuá Santos Riquelme en Corrientes.

El día de la desaparición del menor

Zapata contó cómo fue el día de la desaparición de Nahuá y cómo era el vínculo entre el padre del nene y la madre. “La responsabilidad parental y el régimen de comunicación eran, dentro de todo, en términos amigables. Él se los llevaba, compartía con los nenes (a Nahuá y a su hermano menor) y los devolvía. Pasaban el día. El domingo los tenía a los dos, después él dijo que iban a ir a pescar los tres y Mariana le pidió que el más chiquito se quede. Nahuá quiso ir con su papá a pescar, por eso estaba con él en ese momento. Todo fue con el total permiso y autorización de Mariana porque era algo que hacían habitualmente”, detalló.

Mientras el nene de seis años estaba con su papá, la madre fue a una reunión con amigos en una casa cercana. “En ese momento él empezó a mandarle mensajes hostigándola”, precisó la abogada. Al mismo tiempo, aclaró que la relación entre ambos padres, por fuera del vínculo que los unía con sus hijos, siempre fue “en un contexto violento”.

“Ese día empezó a dar vueltas alrededor del domicilio. En un momento le mandó un mensaje, que es el que resguardamos porque el resto los eliminó. Le dijo ‘ya sé donde estás’”, explicó Zapata.

De acuerdo al relato de la abogada, cuando terminó la reunión, Santos Regis se subió a la camioneta perteneciente a Codazzi y en ese momento se escucharon cuatro detonaciones. “Pensaron que cohetes y eran los disparos hacia una persona de la reunión. A partir de ahí no se lo vio más”, recordó.

“Los testigos, entre ellos el agredido, no vieron al nene por lo que presumen que seguía en la camioneta”, completó sobre los últimos movimientos del acusado. “No podemos entender la mente de él, un psicópata, cuando Mariana ejercía su libertad a él lo detonaba, le molestaba, le generaba una situación que lo ponía molesto”, agregó.

Sobre el paradero del menor, Zapata contestó: “Tenemos la certeza de que está con el padre, porque después del hecho, Santos Regis volvió a su domicilio y estuvo con él (Nahuá). Mariana lo llamó, le pidió que le devuelva el nene y ya en ese momento el celular dio apagado”.

Al mismo tiempo, explicó que el padre del menor le alquilaba una vivienda a Codazzi, motivo por el cual tenían un vínculo cercano. “Hoy el doctor está detenido. Anoche llevó al fiscal al lugar y les marcó adonde los llevó. Teníamos la certeza de que solos, hasta ese punto, no podían haber llegado y se descubrió finalmente que Codazzi los llevó”, completó.