Absolvieron a un pediatra en una causa por abuso sexual

El médico fue desligado en la etapa final del juicio oral tras casi cinco años. La querella había pedido una condena en suspenso.

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En un fallo que generó repercusión en ámbitos judiciales de Catamarca, el médico pediatra de apellido Díaz fue absuelto este lunes en la instancia final de un juicio oral de acción privada, al no sostener la acusación el Ministerio Público Fiscal. La resolución fue dictada pasadas las 13 horas por el juez Correccional N°2, Diego Chayle Costilla, quien entendió que correspondía la absolución ante la falta de acusación fiscal y el beneficio de la duda.

El profesional había llegado a juicio acusado del delito de abuso sexual simple. Según la imputación original, el hecho habría ocurrido en un contexto de atención médica, donde se cuestionó el accionar del pediatra por un supuesto proceder indebido durante la revisión de una paciente.

En el tramo final del proceso, el fiscal Federico Maturano decidió no mantener la acusación, lo que resultó determinante para el desenlace judicial. Por su parte, la querella había solicitado una pena de dos años y seis meses de prisión en suspenso.