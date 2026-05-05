Juicio por la muerte de Diego Maradona: declaran los médicos que hicieron la autopsia

Tras la declaración la semana pasada del psicólogo Carlos Díaz, uno de los imputados por la muerte de Diego Maradona en 2020, este martes se espera que declaren en el juicio los médicos que hicieron la autopsia.

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Se trata de Carlos Mauricio Cassinelli y Federico Corasantini, quienes estuvieron a cargo del procedimiento en la morgue de San Fernando. El año pasado, en el primer juicio que ya no tiene validez, durante el testimonio de ambos se conocieron detalles de los resultados del informe y se mostraron imágenes del procedimiento.

Carlos Cassinelli, según las primeras revisiones, dijo que se pudo estimar que la muerte se había producido aproximadamente seis horas antes.

La autopsia se realizó el 25 de noviembre de 2020 a las 19:00 en la morgue de San Fernando. Allí, en cuanto el cuerpo volvió a su temperatura normal, se supo que la rigidez que presentaba era de un nivel mayor, lo cual sugería que la hora del fallecimiento era anterior a lo establecido previamente.

image Leopoldo Luque declaró varias veces en el juicio por la muerte de Maradona. (Foto: Agustina Ribó / TN).

En este sentido, Cassinelli indicó que creía que el “Diez” pudo haber muerto entre las 9 de la mañana y las 12 del mediodía del 25. Además, dijo que pudo haber sufrido hasta “12 horas de agonía” porque nadie lo habría revisado en la noche del 24 de noviembre.

Por su parte, Federico Corasaniti, el jefe del Cuerpo Médico de San Isidro, que también realizó la autopsia, explicó que cuando llegó a la casa del country donde murió Maradona, encontró un cuerpo “edematizado”, es decir, hinchado. También señaló que la mandíbula “estaba rígida” y tenía un “falso hongo de espuma en la boca”.

Sin embargo, ambas declaraciones hoy no tienen validez, y por eso mismo, deberán volver a contestar las preguntas de las partes. Además de ellos dos, hablarán otros especialistas. Se trata de Silvana De Piero, Maria Agustina Vayo, Ezequiel Ventossi y Sebastian Zabala.