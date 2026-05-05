    • 5 de mayo de 2026 - 07:42

    Millonario robo en Jáchal: se llevaron cerca de $100.000.000 de la casa de un empresario

    Ocurrió mientras la familia participaba de una misa. Los delincuentes fueron directamente al lugar donde estaba el dinero.

    Comisaría 21ra de Jáchal.

    Comisaría 21ra de Jáchal.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un importante robo sacudió al departamento Jáchal el pasado viernes 2 de mayo por la noche, cuando delincuentes ingresaron a la vivienda del empresario Mario “Nolo” Quiroga y sustrajeron una suma cercana a los 100 millones de pesos en efectivo.

    Leé además

    Agustín Gomez y General Paz, en Jáchal.

    Atropelló a un peatón que agonizó en el hospital y murió: fue condenado a dos años de prisión condicional y cinco de inhabilitación
    Doña Pepa volvió a la Feria Internacional de Artesanías, con sus tortitas jachalleras, tortitas al rescoldo, tabletas de arrope, semitas con chicharrones... y cocho. 

    Feria Internacional de Artesanías: el regreso de Doña Pepa y sus delicias jachalleras

    El hecho se produjo entre las 19.30 y las 21.30, en momentos en que Quiroga, su esposa, su hija y su nieto se encontraban fuera de la casa participando de una misa en memoria de un familiar fallecido. Esa circunstancia habría sido aprovechada por los autores del ilícito para concretar el golpe.

    Según fuentes de la investigación, los intrusos habrían accedido a la propiedad por un baldío lindante a calle Sarmiento, desde donde treparon un muro e ingresaron por la parte trasera de la vivienda. Luego de forzar una puerta, lograron entrar sin provocar un gran desorden.

    El dato que más llama la atención de los investigadores es que los delincuentes se dirigieron directamente a un cofre metálico donde el empresario guardaba dinero en efectivo. De acuerdo con la denuncia, se llevaron 86 millones de pesos y 10 mil dólares.

    Fuentes cercanas al caso indicaron que la principal hipótesis apunta a que los autores contaban con información precisa sobre los movimientos de la familia y la ubicación del dinero. La causa es investigada por personal de la Comisaría 2ra de Jáchal y la Brigada de Investigaciones. Hasta el momento no hay detenidos.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Foto: gentileza Jáchal La Región.

    Jáchal: se desató un incendio de grandes dimensiones en la planta de reciclado municipal

    Nahuá Santos Riquelme y su padre.

    Búsqueda en Corrientes: la abogada de la mamá asegura que el niño sigue en territorio provincial

    Por Redacción Diario de Cuyo
    La nena falleció tras ser trasladada a un dispensario. Foto: Cero 5 Noticias.

    Conmoción por la muerte de una adolescente en un colegio

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Incendio en el Parque Tecnológico Ambiental.

    Confirmaron que el incendio en el Parque Tecnológico Ambiental fue intencional

    Por Redacción Diario de Cuyo