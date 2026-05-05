Millonario robo en Jáchal: se llevaron cerca de $100.000.000 de la casa de un empresario

Ocurrió mientras la familia participaba de una misa. Los delincuentes fueron directamente al lugar donde estaba el dinero.

Un importante robo sacudió al departamento Jáchal el pasado viernes 2 de mayo por la noche, cuando delincuentes ingresaron a la vivienda del empresario Mario “Nolo” Quiroga y sustrajeron una suma cercana a los 100 millones de pesos en efectivo.

El hecho se produjo entre las 19.30 y las 21.30, en momentos en que Quiroga, su esposa, su hija y su nieto se encontraban fuera de la casa participando de una misa en memoria de un familiar fallecido. Esa circunstancia habría sido aprovechada por los autores del ilícito para concretar el golpe.

Según fuentes de la investigación, los intrusos habrían accedido a la propiedad por un baldío lindante a calle Sarmiento, desde donde treparon un muro e ingresaron por la parte trasera de la vivienda. Luego de forzar una puerta, lograron entrar sin provocar un gran desorden.

El dato que más llama la atención de los investigadores es que los delincuentes se dirigieron directamente a un cofre metálico donde el empresario guardaba dinero en efectivo. De acuerdo con la denuncia, se llevaron 86 millones de pesos y 10 mil dólares.