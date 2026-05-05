    • 5 de mayo de 2026 - 08:42

    Atropelló a un peatón que agonizó en el hospital y murió: fue condenado a dos años de prisión condicional y cinco de inhabilitación

    Se trata de Yair Leonel Siman, quien recibió su sentencia por un hecho ocurrido en 2025.

    Agustín Gomez y General Paz, en Jáchal.

    Agustín Gomez y General Paz, en Jáchal.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Justicia condenó a Yair Leonel Siman por el delito de homicidio culposo, a raíz de un siniestro vial ocurrido en el departamento Jáchal que terminó con la muerte de un peatón. El tribunal resolvió imponerle una pena de dos años de prisión de cumplimiento condicional y cinco años de inhabilitación especial para conducir vehículos. El imputado no contaba con antecedentes penales.

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    El hecho juzgado ocurrió el 5 de mayo de 2025, alrededor de las 18.40, en inmediaciones de calle Agustín Gómez, pasando General Paz, en San José de Jáchal. Según se acreditó en el debate, Siman conducía un Fiat Palio en sentido Este-Oeste cuando, producto de una maniobra "antirreglamentaria!, embistió al peatón Nelson Salvador Mellone, quien iba cruzando por la zona.

    A raíz del impacto, la víctima fue trasladada inicialmente al Hospital San Roque con múltiples traumatismos y luego derivada al Hospital Rawson, donde permaneció internada hasta que finalmente falleció el 8 de mayo de 2025 como consecuencia de las lesiones sufridas.

    La investigación y acusación estuvieron a cargo del fiscal Sohar Aballay, con la asistencia de la ayudante fiscal Macarena Castillo. El caso fue encuadrado como homicidio culposo por la conducción imprudente de un vehículo automotor.

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