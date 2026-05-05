    • 5 de mayo de 2026 - 09:24

    Confirmaron que el incendio en el Parque Tecnológico Ambiental fue intencional

    Pericias de Bomberos detectaron tres focos sin conexión entre sí. El fiscal Ignacio Achem aseguró que no hay elementos que indiquen un origen accidental.

    Incendio en el Parque Tecnológico Ambiental.

    Incendio en el Parque Tecnológico Ambiental.

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    Así lo confirmó el fiscal de la UFI Genérica, Ignacio Achem, en declaraciones a Radio Sarmiento, donde explicó que el informe técnico —aún en proceso de formalización— concluyó que el siniestro se inició en al menos tres focos distintos, sin relación entre sí.

    “El comisario general Castro, a cargo de la División Bomberos, me informó que ha sido calificado como intencional”, señaló el fiscal. En ese sentido, detalló que los focos estaban separados por una distancia considerable —cercana a los 800 metros—, lo que descarta que el fuego se haya propagado de manera natural desde un único punto.

    Según precisó, no existen elementos en el lugar que pudieran haber generado el incendio de forma accidental. “No hay ningún factor que por sí solo haya podido iniciar el fuego”, explicó, al tiempo que indicó que la conclusión surge del análisis y descarte de distintas hipótesis técnicas.

    Achem evitó afirmar que se trató de un hecho planificado, aunque remarcó que “alguien o algunas personas” habrían intervenido para iniciar los distintos focos de manera deliberada. Por el momento, no se ha determinado cuántos autores podrían estar involucrados.

    En cuanto a la investigación, el fiscal indicó que ya comenzaron a tomarse testimonios y que existe una extensa lista de personas que serán entrevistadas. Además, personal de la brigada trabaja en el lugar recolectando información.

    Respecto a posibles registros fílmicos, señaló que la zona donde se originó el incendio no cuenta con cámaras de seguridad, aunque sí hay dispositivos en los accesos, los cuales podrían aportar datos relevantes para la causa.

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