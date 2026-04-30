    • 30 de abril de 2026 - 07:39

    Jáchal: se desató un incendio de grandes dimensiones en la planta de reciclado municipal

    El fuego se inició en la madrugada y continúa activo; bomberos y maquinaria trabajan intensamente en la zona de La Puntilla.

    Foto: gentileza Jáchal La Región.

    Foto: gentileza Jáchal La Región.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un incendio de grandes dimensiones se desató en la madrugada de este jueves 30 de abril en la planta de reciclado municipal, ubicada en La Puntilla, sobre Ruta 150. El foco ígneo comenzó alrededor de las 3.30 por causas que aún se investigan, según indicaron medios locales.

    Leé además

    Escuela de Jáchal. Foto: Panorama.

    Encontraron una bala en una escuela de Jáchal y activaron un protocolo de seguridad
    Corte de luz en la Parroquia San José de Jáchal.

    Un concejal de Jáchal pidió interpelar al intendente tras el corte de luz en la Parroquia San José
    image
    Foto: gentileza Jáchal La Región.

    Foto: gentileza Jáchal La Región.

    Desde ese momento, bomberos voluntarios, junto a personal y maquinaria, se encuentran trabajando en el lugar para controlar las llamas. Según los primeros datos, el incendio sigue activo y afecta una amplia superficie, lo que complica las tareas de contención.

    En el lugar ya operan máquinas destinadas a la remoción de materiales, en un intento por evitar la propagación del fuego. Debido a la magnitud del siniestro, se estima que el operativo se extenderá durante varias horas más.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Santuario de Jáchal.

    Intiman a reconectar la luz en el Santuario de Jáchal tras el corte por deuda millonaria

    Iglesia de Jáchal. Foto: gentileza La Región.

    Revuelo: le cortaron la luz a la Parroquia San José de Jáchal por falta de pago del municipio

    jachal y un desafio con proyeccion internacional: mas cerca de ser el primer geoparque de argentina certificado por la unesco

    Jáchal y un desafío con proyección internacional: más cerca de ser el primer Geoparque de Argentina certificado por la UNESCO

    Se espera que en las próximas horas sea indagado y que se dé a conocer su futuro procesal.

    "Loco de remate": lo despidieron, prendió fuego un circo y fue detenido