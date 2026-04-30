Jáchal: se desató un incendio de grandes dimensiones en la planta de reciclado municipal

El fuego se inició en la madrugada y continúa activo; bomberos y maquinaria trabajan intensamente en la zona de La Puntilla.

Un incendio de grandes dimensiones se desató en la madrugada de este jueves 30 de abril en la planta de reciclado municipal, ubicada en La Puntilla, sobre Ruta 150. El foco ígneo comenzó alrededor de las 3.30 por causas que aún se investigan, según indicaron medios locales.

image Foto: gentileza Jáchal La Región.

Desde ese momento, bomberos voluntarios, junto a personal y maquinaria, se encuentran trabajando en el lugar para controlar las llamas. Según los primeros datos, el incendio sigue activo y afecta una amplia superficie, lo que complica las tareas de contención.