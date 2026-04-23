Intiman a reconectar la luz en el Santuario de Jáchal tras el corte por deuda millonaria

El EPRE ordenó la restitución inmediata del servicio eléctrico en el Santuario San José de Jáchal y dio un plazo de siete días para regularizar el conflicto entre el municipio y la distribuidora.

Un fuerte malestar se generó en la comunidad de Jáchal luego de que el Santuario Arquidiocesano San José quedara sin suministro eléctrico por falta de pago, en un hecho que despertó sorpresa e indignación entre vecinos y fieles. El EPRE se expresó al respecto.

Ante esta situación, el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) intervino y resolvió intimar a la empresa distribuidora a restablecer de manera inmediata el servicio en el templo, al considerar que se trata de un espacio clave para la vida social y comunitaria. La medida se fundamenta en razones de seguridad y orden público.

Desde el organismo se otorgó un plazo de siete días para que las partes involucradas regularicen la situación de fondo que derivó en el corte. “Un símbolo de la comunidad y centro de actividad social como el Santuario de Jáchal no puede estar sin servicio eléctrico por inconvenientes administrativos ajenos a los ciudadanos”, señalaron oficialmente.

El corte había sido ejecutado por la empresa Naturgy tras la acumulación de facturas impagas. Según trascendió, la responsabilidad del pago corresponde al municipio local, encabezado por el intendente Matías Espejo, en el marco de un convenio firmado hace casi dos años con el Arzobispado.

Dicho acuerdo establecía que la comuna asumiría el costo del consumo eléctrico del santuario a cambio del uso de un salón parroquial, donde actualmente funciona el Concejo Deliberante.