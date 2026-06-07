    • 7 de junio de 2026 - 18:30

    RTO San Juan, entre la baja demanda y los esfuerzos por sostener las tarifas: trabajan al 30% de la capacidad

    Desde RTO San Juan, uno de los cuatro talleres que se dedica a la revisión en la provincia, señalaron que se profundiza la baja demanda. El panorama actual del sector.

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    Por Celeste Roco Navea

    En San Juan hay cuatro talleres habilitados para realizar la Revisión Técnica Obligatoria que deben tener todos los vehículos que se encuentran en circulación. De ese total, RTO San Juan se encuentra en el radio céntrico, por lo que concentra la mayor demanda del Gran San Juan y alrededores. Sin embargo, pese a la cantidad de autos que se ven en las calles, la demanda no se ve reflejada en las filas de revisión.

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    Así lo destacó el gerente de RTO San Juan, Esteban Labado. En diálogo con DIARIO DE CUYO, precisó que al menos en el caso de la empresa, conforme a los análisis que vienen realizando, de doce meses que tiene el año, durante diez trabajan a un 30% de la capacidad, siendo la temporada de vacaciones de invierno donde registran un incremento en la demanda, relacionado con los viajes fuera de la provincia y la puesta a punto de los vehículos.

    “Ahora nos encontramos en temporada baja por lo que estamos haciendo retoques de pintura y vamos haciendo mantenimiento. Hay días donde tenemos la playa vacía, no hay nada más que nuestros vehículos. Por ahí tenemos días donde se juntan autos afuera, pero se los atiende y vuelve a quedar todo vacío”, acotó el empresario.

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    En contexto vacacional la demanda es dispar. Mientras se observa un importen incremento durante el verano, en lo que es el receso invernal el escenario es distinto. Sobre este aspecto Labado enfatiza en que no se compara el trabajo por lo que no consideran sumar refuerzos por fuera de lo que es la temporada de verano. Sobre este punto comentó: “Siempre tratamos de reforzar cuando creemos o prevemos que vamos a tener demanda, y la verdad es que por dos días de alta demanda previo a las vacaciones de invierno no se justifica incorporar personal, lo resolvemos con los que estamos”.

    Sumado a la caída de la demanda se debe incorporar en el análisis el cuadro tarifario. En ese aspecto desde RTO San Juan han tomado la determinación de tratar de contener los aumentos lo máximo que se pueda, entendiendo la situación económica actual, realizando actualizaciones solo cuando se efectúan los incrementos salariales.

    “Nuestro recurso más caro en el funcionamiento diario es el personal. Cuando hay variación de sueldo se nos mueve bastante el piso. La idea es mantener los precios, sabemos que manejamos una de las tarifas más baratas del país y la intención es mantenerlo para que la gente pueda hacer la revisión. Hoy no estamos en condiciones de cobrar el mínimo sugerido a nivel nacional”, enfatizó el gerente de RTO San Juan.

    En torno a esto, el cuadro tarifario en la provincia es el siguiente:

    • Auto/Sedán

    Hasta 3 años – Oblea de DNRPA

    De 3 años en adelante - $45.000

    • SUV/Camioneta/Furgón

    Hasta 3 años – Oblea de DNRPA

    De 3 años en adelante - $53.000

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    Para tener una referencia, en Mendoza la RTO tiene un costo promedio de $46.500 para autos, de $51.400 para camionetas y de $63.500 para camiones, y el valor se actualiza en base a la Unidad Fiscal, con actualización automática trimestral atado al precio del litro de nafta súper. Por su parte, en la provincia de Buenos Aires los autos de hasta 2.500 kg deben abonar $97.057,65, mientras que los vehículos que superan ese peso pagan alrededor de $174.700. En el caso de las motos, la tarifa ronda los $38.800. En tanto, en la Ciudad de Buenos Aires, la VTV cuesta $75.756,89 para vehículos particulares y $28.484,61 para motos.

    La decisión detrás de RTO San Juan de contener las tarifas es precisamente para que los conductores puedan realizar el chequeo de sus vehículos dentro de los plazos establecidos, y no esperar a tener que salir de la provincia para realizar el control que, entre otras cosas, permite poner a punto el auto y evitar así accidentes.

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