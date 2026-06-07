    • 7 de junio de 2026 - 08:25

    Espacio San Juan celebra a papá: revolución de ahorros con PASS, el club de beneficios de Diario de Cuyo

    "El Espacio de tus Pasiones", es la acción del shopping junto a Diario de Cuyo para este 12 de junio.

    Espacio San Juan celebra a papá: revolución de ahorros con PASS, el club de beneficios de Diario deCuyo

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    Junio llega a Espacio San Juan Shopping convertido en un mes vibrante bajo el concepto "El Espacio de tus Pasiones" y lo hace junto a Diario de Cuyo en el lanzamiento de PASS, el flamante club de beneficios. Con el objetivo de brindar la mejor experiencia a sus visitantes, entre varias acciones a desarrollarse a lo largo de todo el mes, se preparó un importante día de descuentos diseñado para disfrutar en familia, anticiparse a las compras por Día del Padre potenciando los momentos de compra con beneficios exclusivos.

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    Este viernes 12 de junio, en una alianza estratégica junto a Diario de Cuyo, se realizará el lanzamiento oficial del club de beneficios PASS de Diario de Cuyo en Espacio San Juan Shopping.

    Durante esta jornada especial, de 10:00 a 22:00 horas, se vivirá un día de "Super Ahorro" en la previa al Día del Padre. Más de 30 marcas líderes se suman a esta propuesta, permitiendo que todos los clientes accedan a descuentos exclusivos de hasta un 40% de descuento y 2x1 en gastronomía, simplemente probando la app de manera gratuita por ese día.

    Para coronar este viernes cargado de sorpresas, contaran con la presencia de un DJ en vivo durante la tarde, creando el clima ideal para recorrer sus instalaciones y elegir entre todos el regalo perfecto.

    ¿Cómo participar de la Experiencia PASS?

    Es muy sencillo: los interesados solo deben ingresar a www.vivilaexperiencia.diariodecuyo.com.ar, registrarse y activar el beneficio para disfrutar de un día de ahorro exclusivo en las mejores tiendas de tu shopping. Allí deben dejar los datos y descargar la tarjeta virtual gratuita que tiene validez ese 12 de junio para aprovechar en todas las marcas adheridas.

    La idea es que por ese día los clientes vivan la Experiencia PASS y disfruten de todos los descuentos que los locales adheridos de Espacio San Juan Shopping tienen para sus clientes. Las bases y condiciones de las promociones están en la página antes mencionada para que los interesados conozcan los alcances de la promo de descuentos.

    LOS LOCALES QUE OFRECERÁN DESCUENTOS

    Marcas adheridas a la experiencia: PRAGA, ESPACIO M, AYRES, AKIABARA, ALLÓ MARTINEZ, RAPSODIA, PAULA CAHEN D'ANVERS, ONA SAEZ, CHEEKY, ARREDO, OLENKA, GRISINO, KEVINGSTON, BOWEN, BROOKSFIELD, BENSIMON, ANA ALLENDE TRUST, DEVRÉ, PORTSAID, EXTREME BOARD SHOP, NEOSTONE, SIMMONS, COMPAÑÍA DE JUGUETES, ATOMIK, CITY GIRL, SOX, HAVANNA, EL PALACIO DE LA MILANESA, LA BURGUESÍA y CAFÉ MARTINEZ.

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