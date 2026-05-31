PASS llega a San Juan con una experiencia gratuita del nuevo club de beneficios de Diario de Cuyo

Los sanjuaninos podrán disfrutar muy pronto de una serie de descuentos y promociones en decenas de negocios.

PASS llega a San Juan con una experiencia gratuita de beneficios en Espacio San Juan Shopping

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Una propuesta innovadora llega a la provincia para transformar la manera de disfrutar del ahorro y las salidas cotidianas. El próximo 12 de junio, San Juan será sede del lanzamiento oficial de PASS, el nuevo club de beneficios impulsado junto a Diario de Cuyo.

Para celebrar este desembarco, se realizará la campaña “Viví tu Experiencia PASS” en el Espacio San Juan Shopping, una jornada abierta al público donde los asistentes podrán acceder a beneficios exclusivos.

La iniciativa busca presentar la marca formalmente y comenzar a construir una sólida comunidad de usuarios y comercios asociados en la provincia. Durante todo ese día, cualquier persona podrá acceder de forma totalmente gratuita a descuentos especiales en los locales adheridos del shopping, utilizando una tarjeta virtual provisoria.

El evento contará además con una fuerte presencia de la marca, promotoras y merchandising para acompañar la experiencia de los visitantes.

PASS nace como la evolución de Los Andes Pass, renovando su identidad con una fuerte apuesta de expansión regional. Con esta primera gran acción, el club de beneficios da su puntapié inicial en San Juan para demostrar que el foco no está solo en el ahorro, sino en transformar el consumo cotidiano en una experiencia disfrutable.