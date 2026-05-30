    • 30 de mayo de 2026 - 17:07

    Rivadavia ahora busca descentralizar el cobro de tasas y beneficiar a instituciones del departamento

    El intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky, lanza "Rivadavia + Cerca", una iniciativa que descentraliza el cobro de tasas.

    La Municipalidad de Rivadavia pondrá en marcho un neuvo programa para descentralizar el cobro de tasas.

    La Municipalidad de Rivadavia pondrá en marcho un neuvo programa para descentralizar el cobro de tasas.

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    (Gentileza)
    Por Fabiana Juarez

    Con el objetivo de descentralizar los servicios municipales, facilitar los trámites a los vecinos y fortalecer la economía de las entidades intermedias, el municipio de Rivadavia pone en marcha el programa institucional "Rivadavia + Cerca". Esta propuesta se suma a las que puso en marcha el municipio para acercar más servicios a los vecinos.

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    Esta iniciativa, respaldada formalmente por la Ordenanza N° 3681 (sancionada en julio de 2025), permitirá que uniones vecinales, clubes deportivos, centros de jubilados y administraciones de consorcio actúen como centros de cobro de la Tasas de Servicios sobre Inmuebles en sus propias instalaciones.

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    El intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky, se reunió con representante de varias instituciones para el lanzamiento del nuevo programa.

    El intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky, se reunió con representante de varias instituciones para el lanzamiento del nuevo programa.

    El programa está pensado especialmente para aquellos vecinos que, por razones de distancia, movilidad o tiempo, se les dificulta acercarse al edificio central del municipio. A partir de ahora, podrán cumplir con sus obligaciones tributarias en la institución más cercana a su hogar.

    Beneficio mutuo y fortalecimiento institucional en Rivadavia

    El intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky, dijo que "Rivadavia + Cerca" no sólo descentraliza la atención, sino que funciona como un motor de recaudación para las instituciones que decidan adherirse. Las instituciones participantes recibirán un porcentaje en concepto de comisión en función de lo recaudado en sus sedes. Ese dinero será destinado de manera directa a los fondos de cada club, centro de jubilados o unión vecinal, permitiéndoles financiar proyectos propios, mejoras edilicias o actividades comunitarias.

    Convocatoria abierta para instituciones

    La Municipalidad de Rivadavia invita a todas las comisiones directivas de las instituciones del departamento que deseen sumarse a este programa a realizar el trámite de adhesión.

    Los interesados deben acercarse por la Oficina de Rentas, en el edificio de la Municipalidad de Rivadavia, en el horario de lunes a viernes, de 7 a 13. O enviar un mensaje de WhatsApp al 2645469993.

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