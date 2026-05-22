Lanzaron "Rivadavia Separa", un programa histórico para transformar la gestión de residuos

El municipio de Rivadavia presentó oficialmente “Rivadavia Separa”, un programa ambiental que apunta a modificar la gestión de residuos en el departamento y fomentar hábitos más sustentables entre los vecinos. El lanzamiento estuvo encabezado por el intendente Sergio Miodowsky junto al secretario de Ambiente, Federico Ríos

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Ambos remarcaron la importancia de avanzar hacia un modelo de separación y reciclaje con participación comunitari a.

La iniciativa forma parte del programa “Rivadavia Cumple” y es el resultado de más de dos meses de planificación y capacitación para el personal municipal, además de un trabajo coordinado con la Secretaría de Ambiente de la provincia.

Durante la presentación, Miodowsky sostuvo que el objetivo principal es generar un cambio cultural en la comunidad. “Este es un cambio cultural que empieza en la casa de cada rivadaviense. Estamos dando un paso histórico hacia un departamento modelo y sustentable, pero necesitamos que el vecino sea nuestro principal aliado en este proceso de separación”, expresó.

El nuevo esquema comenzará a funcionar el próximo miércoles 27 de mayo. Desde ese día, los miércoles estarán destinados exclusivamente a la recolección de residuos secos y reciclables.

El municipio solicitó a los vecinos separar en bolsas diferenciadas materiales como cartón, papel, botellas plásticas, vidrios y latas, para facilitar el proceso de reciclaje.

Desde la comuna explicaron que la separación en origen resulta fundamental, ya que cuando estos elementos se mezclan con residuos húmedos u orgánicos pierden valor y no pueden reutilizarse.

Con esta medida, Rivadavia busca no solo optimizar el sistema de limpieza urbana, sino también impulsar una fuerte campaña de educación ambiental y posicionarse como uno de los departamentos con mayor compromiso ecológico de San Juan.