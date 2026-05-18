Rivadavia: Orrego inauguró el nuevo CIC de Sierras de Marquesado y ahora las familias de La Bebida tendrán más servicios

El gobernador Marcelo Orrego inauguró el nuevo Centro Integrador Comunitario (CIC) del Barrio Sierras de Marquesado, en La Bebida, departamento Rivadavia , una obra pensada para fortalecer la atención social y mejorar la calidad de vida de cientos de familias de una de las zonas con mayor crecimiento poblacional de la provincia. Estuvo acompañado por el vicegobernador Fabián Martín.

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El nuevo espacio permitirá acercar servicios esenciales, capacitaciones y políticas públicas, evitando traslados y generando mayor contención y acompañamiento para los vecinos.

Acompañaron al gobernador las siguientes autoridades: intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky; diputada Nacional, Nancy Picón; ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero; funcionarios municipales y provinciales.

“Agradezco el recibimiento y la compañía en este día especial de identidad y crecimiento para nuestro distrito. Celebramos la inauguración de una obra largamente anhelada, el centro integrador comunitario, que responde al gran crecimiento demográfico y a la necesidad de descentralizar servicios. Reconozco el valor de los recursos humanos de San Juan y reafirmo nuestro compromiso de seguir trabajando con constancia, claridad de rumbo y convicción, siempre buscando mejorar y mantener el crecimiento y la unidad de la provincia”, dijo el gobernador Orrego.

La obra forma parte de una planificación integral impulsada por el Gobierno de San Juan para consolidar infraestructura social y servicios en sectores estratégicos de la provincia. El Barrio Sierras de Marquesado surgió tras el terremoto de enero de 2021, como respuesta a la necesidad de brindar viviendas dignas a cientos de familias sanjuaninas, y desde entonces la actual gestión avanzó con obras fundamentales para acompañar el crecimiento de la comunidad.

En ese marco, ya fueron concretados un Centro de Desarrollo Infantil (CDI) y una comisaría, mientras que ahora el nuevo CIC se suma como un espacio clave de atención y encuentro comunitario.

El edificio cuenta con áreas de atención territorial destinadas a niñez y adolescencia, género y diversidad, además de salas de capacitación, salón de usos múltiples, cocina y grupos sanitarios. De esta manera, el centro permitirá desarrollar actividades sociales, educativas y comunitarias cerca de los vecinos.

Asimismo, la infraestructura fortalece el acceso a servicios esenciales y contribuye a una comunidad más integrada y organizada. Actualmente, el barrio dispone de energía eléctrica, red cloacal y red de gas, mejorando significativamente las condiciones de vida de las familias residentes.

El CIC fue ejecutado con sistema constructivo tradicional y sismorresistente, con estructura de hormigón armado, mampostería de ladrillón cerámico y cubiertas metálicas con panel térmico. Además, posee instalaciones de agua potable, energía eléctrica, gas natural, sistema cloacal, protección contra incendios e instalación termomecánica.

La superficie cubierta total de la obra alcanza los 512,41 metros cuadrados y representa una nueva apuesta del Gobierno provincial por construir comunidades con más oportunidades, servicios cercanos y espacios de integración para los sanjuaninos.