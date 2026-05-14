Sergio Miodowsky inauguró la remodelación de la Unión Vecinal Rodríguez Pinto en Rivadavia

En una noche marcada por la participación vecinal y el sentido de pertenencia , el intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky, encabezó la inauguración de las obras de remodelación y puesta en valor de la Unión Vecinal Rodríguez Pinto.

Salió el pozo de la Quiniela Max y un pocitano ganó $20 millones

El municipio de San Martín sale a repartir semillas por el departamento para impulsar las huertas familiares

La intervención forma parte de una política municipal que busca fortalecer el vínculo con las uniones vecinales y centros de jubilados del departamento, mediante mejoras de infraestructura y acompañamiento institucional.

Durante el acto, el jefe comunal destacó la importancia de mantener una gestión cercana a las necesidades de los vecinos y remarcó las distintas acciones que se vienen desarrollando en Rivadavia.

“Nuestra prioridad es estar siempre cerca del vecino. Ya sea con obras de climatización en paradas o, como en esta ocasión, ayudando a una unión vecinal con pintura y refacciones, estamos presentes donde hay una necesidad”, expresó Miodowsky.

image

Las obras realizadas en la Unión Vecinal Rodríguez Pinto incluyeron trabajos integrales de infraestructura y mejoras edilicias.

Entre las tareas ejecutadas se destacan la construcción de 40 metros cuadrados de medianeras internas con columnas y bases de hormigón, además de la ejecución de pisos nuevos en el salón principal.

image

También se renovó el sector de cocina, con colocación de cerámicos y arreglos en la cubierta del techo. A ello se sumaron trabajos eléctricos, mejoras en los espacios exteriores y renovación de paños de hormigón.

En materia estética, se realizó pintura general tanto en el interior como en el exterior del edificio, incluyendo portones, puertas de ingreso, medianeras, sendas peatonales y postes de iluminación.