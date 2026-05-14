    • 14 de mayo de 2026 - 10:47

    Sergio Miodowsky inauguró la remodelación de la Unión Vecinal Rodríguez Pinto en Rivadavia

    El intendente encabezó la puesta en valor de la institución barrial, donde se realizaron trabajos de albañilería, pintura, electricidad y refacciones integrales.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En una noche marcada por la participación vecinal y el sentido de pertenencia, el intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky, encabezó la inauguración de las obras de remodelación y puesta en valor de la Unión Vecinal Rodríguez Pinto.

    Leé además

    El municipio de San Martín sale a recorrer el departamento para entregar gratis semillas de temporada a los vecinos.

    El municipio de San Martín sale a repartir semillas por el departamento para impulsar las huertas familiares

    Por Fabiana Juarez
    Bolillas.-

    Salió el pozo de la Quiniela Max y un pocitano ganó $20 millones

    Por Redacción Diario de Cuyo

    La intervención forma parte de una política municipal que busca fortalecer el vínculo con las uniones vecinales y centros de jubilados del departamento, mediante mejoras de infraestructura y acompañamiento institucional.

    image

    Durante el acto, el jefe comunal destacó la importancia de mantener una gestión cercana a las necesidades de los vecinos y remarcó las distintas acciones que se vienen desarrollando en Rivadavia.

    “Nuestra prioridad es estar siempre cerca del vecino. Ya sea con obras de climatización en paradas o, como en esta ocasión, ayudando a una unión vecinal con pintura y refacciones, estamos presentes donde hay una necesidad”, expresó Miodowsky.

    image

    Las obras realizadas en la Unión Vecinal Rodríguez Pinto incluyeron trabajos integrales de infraestructura y mejoras edilicias.

    Entre las tareas ejecutadas se destacan la construcción de 40 metros cuadrados de medianeras internas con columnas y bases de hormigón, además de la ejecución de pisos nuevos en el salón principal.

    image

    También se renovó el sector de cocina, con colocación de cerámicos y arreglos en la cubierta del techo. A ello se sumaron trabajos eléctricos, mejoras en los espacios exteriores y renovación de paños de hormigón.

    En materia estética, se realizó pintura general tanto en el interior como en el exterior del edificio, incluyendo portones, puertas de ingreso, medianeras, sendas peatonales y postes de iluminación.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    relevamiento emprendedor: con 1.117 proyectos registrados, se busca ampliar el mapeo de emprendimientos sanjuaninos

    Relevamiento Emprendedor: con 1.117 proyectos registrados, se busca ampliar el mapeo de emprendimientos sanjuaninos

    Por Celeste Roco Navea
    A los cursos presenciales sobre manipulación de alimentos, ahora Salud sumó los virtuales y con una gran demanda.

    Salud: más de 5.000 sanjuaninos se inscribieron en el curso virtual y gratuito de manipulación de alimentos

    Por Fabiana Juarez
    Quini 6.

    Un sanjuanino ganó más de $2 millones en el Quini 6

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Avisos fúnebres.

    Fallecieron hoy en San Juan: los avisos fúnebres de Diario de Cuyo

    Por Redacción Diario de Cuyo