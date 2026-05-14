Relevamiento Emprendedor: con 1.117 proyectos registrados, se busca ampliar el mapeo de emprendimientos sanjuaninos

En marzo de este año se hizo el lanzamiento de la segunda edición de San Juan Emprende, un programa que articula distintas acciones apuntadas a aquellas unidades de negocios y proyectos emergentes. En ese contexto se presentó el Relevamiento Emprendedor para conocer las realidades de cada emprendimiento, cuya primera acción se materializará este viernes 15 de mayo.

Sobre esta actividad, el director de Pymes y Emprendedores del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación comentó a DIARIO DE CUYO que pese a tener un buen número de emprendimientos relevados, la intención es realizar un evento en el que se puedan compartir parte de los beneficios y asistencias que desde el gobierno provincial tienen disponible para los proyectos, tanto aquellos que están en marcha como emergentes; como así también incorporar proyectos a la base de datos y establecer nexos con instituciones estratégicas.

“La intención de relevar es para saber sobre los emprendedores que tenemos en la provincia y las políticas que podemos llevar a cabo para beneficiarlos. Esto no es en base a una necesidad en particular detectada, sino para que sea lo más abarcativo posible, pudiendo llegar a donde no se ha llegado en gestiones anteriores”, detalló el funcionario.

Un detalle no menor es que no es necesario que el emprendimiento esté formalizado o ya se esté desarrollando a pleno. Incluso, conforme indicó Carpino, la intención es poder ayudar, asistir y colaborar con los proyectos que están en fase de desarrollo o en etapa de inicio para su formalización.

Si bien durante la actividad se estarán tomando datos de emprendimientos, quien no pueda asistir puede incorporarse al sistema por medio del sitio web San Juan Emprende ( https://sanjuanemprende.sanjuan.gob.ar/ ). Es importante destacar que es un paso clave para poder ingresar a la red oficial y acceder a los beneficios que están disponibles.

Sobre este punto, Carpino detalló que actualmente cuentan con un catálogo de herramientas financieras puestas a disposición por el ministerio a través de la Agencia Calidad San Juan; también quienes se sumen al relevamiento podrán acceder al calendario de capacitaciones, espacios de networking y mentorías a cargo de empresarios locales que comparten sus conocimientos y brindan un asesoramiento. “Es fundamental que hagan el relevamiento para que podamos comunicar las herramientas de manera individualizadas acorde a cada situación”, subrayó el funcionario.

El Relevamiento Emprendedor se realizará el viernes 15 de mayo, de 16:30 a 19:30 horas en el Museo de la Historia Urbana. En una primera parte habrá un panel conformado por Selva Aciar de MISAE y Gastón Azcona de CAME San Juan. Posteriormente se hará la presentación de un informe de avance y entrega de kits a instituciones estratégicas para su consolidación como Punto de Relevamiento. Se trata de códigos QR que podrán colocar en las instalaciones para que los emprendedores puedan registrarse.

La jornada finalizará con un espacio de networking para instituciones y emprendedores, y el cierre contará con un ágape y DJ en vivo. La actividad es libre y gratuita.

Los datos sobre el relevamiento reciente, con más de 1.000 emprendimientos registrados

Carpino indicó que cuentan con una importante base de datos sobre emprendimientos sanjuaninos, pero entienden que aún resta trabajo por hacer. En torno a la información con la que cuentan desde la Dirección, tienen un registro de 1.117 proyectos a cargo de emprendedores sanjuaninos.

Desglosando un poco los datos, analizando los rubros, la mayor cantidad de emprendimientos relevados se encuentran en la categoría comercio – emprendimiento. Sobre este punto en particular el funcionario detalló que concentra la mayor cantidad de proyectos debido a que son múltiples los rubros que forman parte del mismo como estética, por ejemplo.

En segundo lugar, se encuentra gastronomía y en tercer lugar acompaña el rubro industrial. Luego en cantidad de emprendimientos adheridos al rubro se encuentran servicios profesionales, construcción, comercio minorista, tecnología, turismo, minería y salud.

La intención con el relevamiento es poder ampliar la base de datos de los proyectos vigentes en la provincia, sus rubros de pertenencias y las distintas realidades que atraviesa, acompañando al desarrollo, crecimiento y consolidación de cada uno de ellos.