    • 14 de mayo de 2026 - 09:58

    Salió el pozo de la Quiniela Max y un pocitano ganó $20 millones

    Además, otros apostadores del departamento ganaron dos premios de $5.350.000 en la Quiniela Oficial de San Juan.

    Bolillas.-
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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La fortuna volvió a sonreírle a Pocito con importantes premios millonarios en los sorteos de la Quiniela Oficial de San Juan realizados este 13 de mayo.

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    Por un lado, un apostador ganó nada menos que $20.000.000 en la Quiniela Max, correspondiente al sorteo vespertino N°7268. El pozo ganador fue vendido en la Agencia 666 del departamento Pocito, según informó la Caja de Acción Social.

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    Pero esa no fue la única buena noticia para los jugadores del departamento. En el sorteo nocturno N°13920 de la Quiniela Oficial de San Juan, también hubo dos premios mayores de $5.350.000 cada uno.

    En este caso, los ganadores acertaron el número 510 a la cabeza en tres cifras y el 10 a la cabeza en dos cifras. El ticket fue vendido en la Agencia 088, también ubicada en Pocito. Desde la organización recordaron que ambos premios tienen plazo de cobro hasta el próximo 23 de mayo, fecha en la que prescriben los sorteos.

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