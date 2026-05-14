Un sanjuanino ganó más de $2 millones en el Quini 6

El afortunado apostador acertó cinco números en la modalidad Tradicional del sorteo 3373. El ticket fue vendido en una agencia de Capital.

La suerte volvió a sonreírle a un sanjuanino en el Quini 6. En el sorteo número 3373, realizado el pasado 13 de mayo, un apostador de la provincia ganó $2.091.883 tras acertar cinco números en la modalidad Tradicional.

Según se informó oficialmente, el ticket ganador fue vendido en la Agencia 439 del departamento Capital. Los números favorecidos fueron el 02, 06, 13, 26 y 34, mientras que el 21 quedó fuera de la combinación ganadora.

Aunque no logró quedarse con el pozo mayor, el jugador sanjuanino obtuvo un importante premio económico que supera los dos millones de pesos. Desde la organización del juego recordaron que el premio podrá cobrarse hasta el próximo 28 de mayo, fecha en la que prescribe el sorteo.