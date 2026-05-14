    • 14 de mayo de 2026 - 07:10

    Fallecieron hoy en San Juan: los avisos fúnebres de Diario de Cuyo

    El detalle con la información de interés.

    Avisos fúnebres.

    Avisos fúnebres.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

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    Este espacio permite a familiares y amigos compartir las honras fúnebres, horarios de sepelio y lugares de inhumación, brindando un servicio esencial para acompañar a los seres queridos en estos momentos de duelo.

    JUEVES 14 DE MAYO DE 2026

    • CARDOZO ( CABEZON), CARLOS ALFREDO

    Sus hermanas Hilda Raquel y Aida Ramona Cardozo, sus sobrinos, sobrinos politicos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán cremados el 14-05-26 a las 17.30 horas en Crematorio San Martin. Lugar de duelo: Sala Velatoria Municipal de B° Independencia San Martin . Servicio de Cochería San Juan S.R.L.

    • GODOY, AZUCENA DEL ROSARIO

    Su esposo, hijos, hijos políticos ynietos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 14-05-26 a las 11:30 horas en el cementerio de Ullum. Lugar de duelo: Sala Velatoria Municipal de Ullum. Servicio de Cochería Lanusse Servicios Sociales.

    • GOROSITO, LIDIA ADELAIDA

    Sus restos serán inhumados el 14-05-26, a las 9:45 horas, en el cementerio Parque El Palmar. Lugar de duelo: Sala velatoria de Cocheria San José (Salta 434 Sur, Capital). Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.

    • LEAL, VICENTA DEL CARMEN

    Sus hijos Antonio, Juan, Margarita, Sebastian, Cristina y Bartolomé Fornes, hijos políticos, nietos, bisnietos y tataranietos, participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 14-05-26 a las 9:00 horas en el cementerio de Las Chacritas. Lugar de duelo: Sala Velatoria Municipal de Las Chacritas. Servicio de Cochería Lanusse Servicios Sociales.

    • MARINERO, HECTOR DAVID

    Sus restos serán inhumados el 14-05-26, a las 8:30 horas, en el cementerio San Miguel de Rawson. Lugar de duelo: Sala velatoria de Cocheria San José (Salta 434 Sur, Capital). Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.

    • MERCADO, MARIA CRISTINA

    Su esposo Juan Mariano Kenny, sus hijos Esteban, Mauricio y Fernando, sus nietos y hermana participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 14-05-26 a las 15.45 horas en el cementerio San Miguel de Rawson. Lugar de duelo: Sala Velatoria de Cochería San Juan (Gral. Acha 1131 sur, Capital). Servicio de Cochería San Juan S.R.L.

    • PEDROL, JOSE CARLOS

    Sus restos serán trasladados el 14-05-26, a las 6:30 horas, al Crematorio. Lugar de duelo: Sala velatoria de Cocheria San José (Salta 434 Sur, Capital). Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.

    • PERALTA NIEVAS, ADOLFO OMAR

    Sus restos serán inhumados el 14-05-26, a las 15:20 horas, en el cementerio Parque El Mirador. Lugar de duelo: Sala velatoria de Cocheria San José (Salta 434 Sur, Capital). Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.

    • PEREYRA JULIAN, MARIA EMILSE

    Sus restos serán inhumados el 14-05-26, a las 11:00 horas, en el cementerio de Santa Lucia. Lugar de duelo: Sala velatoria de Cocheria San José (Salta 434 Sur, Capital). Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.

    • REINOSO, RAMONA SOCORRO

    Sus hijos Sonia, Rosita, Carlos y Diego Silva, hijos políticos y nietos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 14-05-26 a las 16:00 horas en el cementerio de Valle Fértil. Lugar de duelo: Sala Velatoria Municipal de Valle Fértil. Servicio de Cochería Lanusse Servicios Sociales.

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