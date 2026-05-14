Fallecieron hoy en San Juan: los avisos fúnebres de Diario de Cuyo

Diario de Cuyo pone a disposición de la comunidad su sección de Avisos Fúnebres, donde se informa de manera actualizada sobre los fallecimientos ocurridos en la provincia de San Juan.
El detalle con la información de interés.
Diario de Cuyo pone a disposición de la comunidad su sección de Avisos Fúnebres, donde se informa de manera actualizada sobre los fallecimientos ocurridos en la provincia de San Juan.
Este espacio permite a familiares y amigos compartir las honras fúnebres, horarios de sepelio y lugares de inhumación, brindando un servicio esencial para acompañar a los seres queridos en estos momentos de duelo.
Sus hermanas Hilda Raquel y Aida Ramona Cardozo, sus sobrinos, sobrinos politicos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán cremados el 14-05-26 a las 17.30 horas en Crematorio San Martin. Lugar de duelo: Sala Velatoria Municipal de B° Independencia San Martin . Servicio de Cochería San Juan S.R.L.
Su esposo, hijos, hijos políticos ynietos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 14-05-26 a las 11:30 horas en el cementerio de Ullum. Lugar de duelo: Sala Velatoria Municipal de Ullum. Servicio de Cochería Lanusse Servicios Sociales.
Sus restos serán inhumados el 14-05-26, a las 9:45 horas, en el cementerio Parque El Palmar. Lugar de duelo: Sala velatoria de Cocheria San José (Salta 434 Sur, Capital). Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.
Sus hijos Antonio, Juan, Margarita, Sebastian, Cristina y Bartolomé Fornes, hijos políticos, nietos, bisnietos y tataranietos, participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 14-05-26 a las 9:00 horas en el cementerio de Las Chacritas. Lugar de duelo: Sala Velatoria Municipal de Las Chacritas. Servicio de Cochería Lanusse Servicios Sociales.
Sus restos serán inhumados el 14-05-26, a las 8:30 horas, en el cementerio San Miguel de Rawson. Lugar de duelo: Sala velatoria de Cocheria San José (Salta 434 Sur, Capital). Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.
Su esposo Juan Mariano Kenny, sus hijos Esteban, Mauricio y Fernando, sus nietos y hermana participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 14-05-26 a las 15.45 horas en el cementerio San Miguel de Rawson. Lugar de duelo: Sala Velatoria de Cochería San Juan (Gral. Acha 1131 sur, Capital). Servicio de Cochería San Juan S.R.L.
Sus restos serán trasladados el 14-05-26, a las 6:30 horas, al Crematorio. Lugar de duelo: Sala velatoria de Cocheria San José (Salta 434 Sur, Capital). Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.
Sus restos serán inhumados el 14-05-26, a las 15:20 horas, en el cementerio Parque El Mirador. Lugar de duelo: Sala velatoria de Cocheria San José (Salta 434 Sur, Capital). Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.
Sus restos serán inhumados el 14-05-26, a las 11:00 horas, en el cementerio de Santa Lucia. Lugar de duelo: Sala velatoria de Cocheria San José (Salta 434 Sur, Capital). Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.
Sus hijos Sonia, Rosita, Carlos y Diego Silva, hijos políticos y nietos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 14-05-26 a las 16:00 horas en el cementerio de Valle Fértil. Lugar de duelo: Sala Velatoria Municipal de Valle Fértil. Servicio de Cochería Lanusse Servicios Sociales.