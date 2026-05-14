    • 14 de mayo de 2026 - 08:10

    Tecnología y línea blanca impulsaron el Hot Sale en San Juan: el ticket promedio fue de $80 mil y el consumo cayó 5%

    TV, línea blanca y celulares encabezaron la demanda de compras online organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE).

    Hot Sale.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El último Hot Sale, organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), dejó en San Juan un escenario de consumo marcado por la búsqueda de tecnología, electrodomésticos y oportunidades de financiamiento, en un contexto donde las ventas todavía muestran una leve retracción respecto al año pasado.

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    De acuerdo con un informe elaborado por Comercio Comerciantes Unidos de San Juan, en base a datos nacionales del evento de comercio electrónico realizado entre el 11 y el 13 de mayo en Argentina, los productos más elegidos por los sanjuaninos fueron los televisores y pantallas, que lideraron cómodamente el ranking de ventas.

    Desde el sector señalaron que la proximidad de grandes eventos deportivos y la necesidad de renovación tecnológica impulsaron la demanda de Smart TV y dispositivos de entretenimiento. En segundo lugar se ubicó la línea blanca, especialmente heladeras y lavarropas. Los comerciantes destacaron que muchos consumidores aprovecharon las promociones y las cuotas de financiamiento extendidas para concretar compras que, fuera de este tipo de eventos, resultarían difíciles de afrontar.

    Otra categoría que mostró señales de recuperación fue la de calzado y artículos deportivos, un rubro que venía golpeado por la caída del consumo en los últimos meses. La indumentaria también comenzó a ganar protagonismo, especialmente ante la llegada del frente frío previsto para el fin de semana, lo que impulsó la búsqueda de abrigos y ropa de temporada.

    En tanto, los celulares se mantuvieron entre los productos más consultados y vendidos. Según indicaron desde el sector comercial, muchos usuarios comenzaron a renovar sus equipos en la previa de grandes competencias deportivas internacionales.

    El informe además reveló que el ticket promedio de compra en San Juan durante el Hot Sale fue de 80.000 pesos.

    Sin embargo, pese al movimiento comercial generado por las promociones, el consumo registró una caída del 5% respecto al Hot Sale del año pasado, reflejando que el escenario económico continúa condicionando las decisiones de compra de los hogares sanjuaninos.

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