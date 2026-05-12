Hot Sale en Cuyo: Mendoza lidera las consultas y ventas, pero San Juan no se queda detrás

Uno de los eventos dentro del universo e-commerce que más interés despierta es el Hot Sale, una iniciativa de la CACE (Cámara Argentina del Comercio Electrónico) que se ha vuelto tradición. Con un primer día más con la visita de más de 5 millones de usuarios al sitio oficial a nivel nacional, se espera que el flujo se sostenga durante el resto del evento.
De acuerdo a la información brindada por la CACE a DIARIO DE CUYO, se contabilizaron más de 5.600.000 usuarios que visitaron el sitio oficial del evento, registrando durante el primer día tres picos de tráfico: uno sobre la 1:30 de la madrugada del lunes, lo que no es menor teniendo en cuenta que el evento inició a las 00 horas. El segundo pico de tráfico fue a las 13:50 y el último a las 22:55 de la noche, con un flujo de 423.000 usuarios en simultáneos.
Cabe recordar que el evento se extenderá hasta el miércoles 13 de mayo a las 23.59 horas. Sin embargo, suele suceder que muchas marcas y compañías aprovechan el evento para extender las ofertas en sus sitios de venta online durante toda la semana, con el propósito de impulsar el consumo.
Hot Sale, el primer día y los datos de Cuyo
A nivel regional más de 260.000 usuarios visitaron el sitio web oficial durante el primer día. En torno a los rangos etarios, el grueso de los usuarios que navegaron por el sitio se concentró entre los 25 y los 55 años, representando el 54% del público consumidor. En segundo lugar, se ubicaron los mayores de 55 años (41%) y el sector de 18 a 24 años fueron los que menor interés demostraron por el evento (5%).
Dentro de la región, Mendoza tuvo el público más activo distribuido en distintas ciudades, seguido por San Juan y en tercer lugar se ubicó San Luis considerando las provincias.
Otro dato compartido por la CACE apuntado a Cuyo es que las zapatillas lideran el ranking de lo más buscado. También se posicionaron los celulares, heladeras, notebook y lavarropas. En torno a las categorías más visitadas se encontraron:
- Ropa
- Electrodomésticos
- Muebles
- Viajes
Hot Sale y el balance del primer día a nivel nacional
Del total de usuarios que visitaron el sitio el primer día se observa, conforme analizaron desde la CACE, un perfil de consumidores analíticos, en busca de ofertas y precios competitivos, además del financiamiento ofrecido por cada una de las empresas participantes. “Un comportamiento nuevo y distinto a otros eventos”, señalaron desde la cámara.
A nivel federal, las ciudades con mayor participación fueron Buenos Aires, Córdoba Capital, Rosario, San Miguel de Tucumán y Salta Capital, reflejando el alcance nacional del evento y el crecimiento sostenido del e-commerce en todo el país.
Categorías más visitadas
- MegaOfertas
- Electrodomésticos
- Indumentaria
- Muebles
- Viajes
- Deportes
- Salud y Belleza
- Motos y Autos
- Supermercados y bodegas
- Entre los temas más consultados en Cybot se destacaron:
- Precios y ofertas
- Tv, audio y gadgets
- Electrodomésticos y línea blanca
- Notebooks y PC
- Cuotas, financiamiento y bancos