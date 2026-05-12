    • 12 de mayo de 2026 - 15:26

    Hot Sale en Cuyo: Mendoza lidera las consultas y ventas, pero San Juan no se queda detrás

    Desde la CACE brindaron información sobre cómo fue la primera jornada del Hot Sale. Con más de 5 millones de usuarios durante el primer día, el detalle de la actividad en Cuyo.

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    Por Celeste Roco Navea

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    De acuerdo a la información brindada por la CACE a DIARIO DE CUYO, se contabilizaron más de 5.600.000 usuarios que visitaron el sitio oficial del evento, registrando durante el primer día tres picos de tráfico: uno sobre la 1:30 de la madrugada del lunes, lo que no es menor teniendo en cuenta que el evento inició a las 00 horas. El segundo pico de tráfico fue a las 13:50 y el último a las 22:55 de la noche, con un flujo de 423.000 usuarios en simultáneos.

    Cabe recordar que el evento se extenderá hasta el miércoles 13 de mayo a las 23.59 horas. Sin embargo, suele suceder que muchas marcas y compañías aprovechan el evento para extender las ofertas en sus sitios de venta online durante toda la semana, con el propósito de impulsar el consumo.

    Hot Sale, el primer día y los datos de Cuyo

    A nivel regional más de 260.000 usuarios visitaron el sitio web oficial durante el primer día. En torno a los rangos etarios, el grueso de los usuarios que navegaron por el sitio se concentró entre los 25 y los 55 años, representando el 54% del público consumidor. En segundo lugar, se ubicaron los mayores de 55 años (41%) y el sector de 18 a 24 años fueron los que menor interés demostraron por el evento (5%).

    Dentro de la región, Mendoza tuvo el público más activo distribuido en distintas ciudades, seguido por San Juan y en tercer lugar se ubicó San Luis considerando las provincias.

    Otro dato compartido por la CACE apuntado a Cuyo es que las zapatillas lideran el ranking de lo más buscado. También se posicionaron los celulares, heladeras, notebook y lavarropas. En torno a las categorías más visitadas se encontraron:

    • Ropa
    • Electrodomésticos
    • Muebles
    • Viajes

    Hot Sale y el balance del primer día a nivel nacional

    Del total de usuarios que visitaron el sitio el primer día se observa, conforme analizaron desde la CACE, un perfil de consumidores analíticos, en busca de ofertas y precios competitivos, además del financiamiento ofrecido por cada una de las empresas participantes. “Un comportamiento nuevo y distinto a otros eventos”, señalaron desde la cámara.

    A nivel federal, las ciudades con mayor participación fueron Buenos Aires, Córdoba Capital, Rosario, San Miguel de Tucumán y Salta Capital, reflejando el alcance nacional del evento y el crecimiento sostenido del e-commerce en todo el país.

    Categorías más visitadas

    • MegaOfertas
    • Electrodomésticos
    • Indumentaria
    • Muebles
    • Viajes
    • Deportes
    • Salud y Belleza
    • Motos y Autos
    • Supermercados y bodegas
    • Entre los temas más consultados en Cybot se destacaron:
    • Precios y ofertas
    • Tv, audio y gadgets
    • Electrodomésticos y línea blanca
    • Notebooks y PC
    • Cuotas, financiamiento y bancos

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