Bombazo farmaceútico en San Juan: la Farmacia Echegaray cambió de manos y ahora pertenece a un grupo de Mendoza

La operación se concretó con total hermetismo. El empresario Alfredo Cáceres se desprendió de la totalidad de las sucursales. Ahora el encargado es el grupo de Farmacias Del Plata. Sólo falta el traspaso oficial.

Es un bombazo para el mundo farmaceútico de San Juan. La histórica Farmacia Echegaray cambió de manos. El grupo Farmacias Del Plata, de Mendoza, compró todas las sucursales de la ahora exfirma sanjuanina. La transacción se hizo con total hermetismo durante la semana pasada. Recién este martes trascendió la información. Sólo queda el traspaso de rigor que involucra una serie de trámites administrativos.

La Farmacia Echegaray, fundada y expandida por el empresario Alfredo Cáceres, pasó al control de una cadena de farmacias mendocina. La operación, que involucra una cifra multimillonaria -sobrevuela en los comentarios de pasillo un desembolso, no confirmado, de unos 15.000.000 de dólares- se hizo en Mendoza.

Una de las fuentes consultadas por DIARIO DE CUYO afirmó: "Ya se oficializó acá en Mendoza, vayan viendo estrategias para competir con una farmacia que tiene una estrategia bien comercial".

Cáceres, que no respondió los mensajes de este medio, es un hombre que es reconocido en el ambiente por haber sido pionero en la implementación del concepto de cadena de farmacias en la provincia. De hecho, es el primero que dispuso el funcionamiento de las farmacias durante 24 horas en San Juan. Según las fuentes, el empresario tuvo algunos reparos al momento de considerar la venta, que finalmente se concretó.

Los detalles de la venta son desconocidos. Las fuentes indicaron que en San Juan "sigue permaneciendo la ley de distancia, que impide que que farmacias se instalen de manera descontrolada, pero nada dice la ley de que las cadenas pueden instalarse comprando una cadena local".