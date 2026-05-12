Feria Patria en el Centro Cívico: sabores, artesanías y tradición para celebrar la Revolución de Mayo

Este eveto se realizará el pròximo viernes 15 de mayo, en el Hall de Exposiciones del Centro Cívico, de 9 a 13.

El Hall de Exposiciones del Centro Cívico será escenario de la Feria Patria del próximo 15 de mayo.

Este viernes, el corazón administrativo de San Juan se vestirá de celeste y blanco. La Dirección de Economía Social, dependiente del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, invita a todos los sanjuaninos a participar de la Feria Patria, un evento que busca poner en valor el trabajo de nuestros emprendedores locales en el marco de las celebraciones de mayo.

Una oferta variada en el Centro Cívico La jornada, que se desarrollará de 9 a 13, contará con la participación de más de 20 expositores que ofrecerán productos únicos, ideales para quienes buscan calidad artesanal y ese sabor "bien nuestro". Entre los rubros que los asistentes podrán encontrar se destacan:

Gastronomía: productos tradicionales de Jáchal , golosinas, yerba, mates y productos regionales.

productos tradicionales de , golosinas, yerba, mates y productos regionales. Artesanías: trabajos en madera, cobre, herrería artística, resina y porcelana en frío.

trabajos en madera, cobre, herrería artística, resina y porcelana en frío. Moda y accesorios: marroquinería, cotillón temático y accesorios patrios para lucir en estas fechas.

marroquinería, cotillón temático y accesorios patrios para lucir en estas fechas. Repostería: galletas decoradas con motivos nacionales.

galletas decoradas con motivos nacionales. feria A la Feria Agroproductiva que se realiza en la Plaza Seca del Centro Cívico, se suma la Feria Patria que será en el Hall de Exposiciones del edificio. Cultura y tradición en vivo en el Centro Cívico No será sólo un espacio de comercialización; la Feria Patria está pensada como una experiencia integral. Quienes se acerquen podrán disfrutar de degustaciones gratuitas y participar en actividades interactivas.

El toque emotivo y cultural estará a cargo del cuerpo de danzas de Personas Mayores, quienes realizarán presentaciones artísticas tradicionales, convirtiendo el Hall del Centro Cívico en una verdadera peña patria para el disfrute de empleados públicos y ciudadanos que realicen sus trámites en la zona.