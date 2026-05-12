    • 12 de mayo de 2026 - 13:06

    Feria Patria en el Centro Cívico: sabores, artesanías y tradición para celebrar la Revolución de Mayo

    Este eveto se realizará el pròximo viernes 15 de mayo, en el Hall de Exposiciones del Centro Cívico, de 9 a 13.

    El Hall de Exposiciones del Centro Cívico será escenario de la Feria Patria del próximo 15 de mayo.

    El Hall de Exposiciones del Centro Cívico será escenario de la Feria Patria del próximo 15 de mayo.

    Foto:

    Por Fabiana Juarez

    Este viernes, el corazón administrativo de San Juan se vestirá de celeste y blanco. La Dirección de Economía Social, dependiente del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, invita a todos los sanjuaninos a participar de la Feria Patria, un evento que busca poner en valor el trabajo de nuestros emprendedores locales en el marco de las celebraciones de mayo.

    Leé además

    El IPV brinda recomendaciones para evitar estafas con las viviendas.

    El IPV refuerza recomendaciones para prevenir estafas y proteger a las familias sanjuaninas
    la noche de las mamografias, un exito: mas de 300 turnos, seis horas de estudios y un nuevo evento en puerta

    La Noche de las Mamografías, un éxito: más de 300 turnos, seis horas de estudios y un nuevo evento en puerta

    Por Celeste Roco Navea

    Una oferta variada en el Centro Cívico

    La jornada, que se desarrollará de 9 a 13, contará con la participación de más de 20 expositores que ofrecerán productos únicos, ideales para quienes buscan calidad artesanal y ese sabor "bien nuestro". Entre los rubros que los asistentes podrán encontrar se destacan:

    • Gastronomía: productos tradicionales de Jáchal, golosinas, yerba, mates y productos regionales.
    • Artesanías: trabajos en madera, cobre, herrería artística, resina y porcelana en frío.
    • Moda y accesorios: marroquinería, cotillón temático y accesorios patrios para lucir en estas fechas.
    • Repostería: galletas decoradas con motivos nacionales.
    • feria
      A la Feria Agroproductiva que se realiza en la Plaza Seca del Centro C&iacute;vico, se suma la Feria Patria que ser&aacute; en el Hall de Exposiciones del edificio.

      A la Feria Agroproductiva que se realiza en la Plaza Seca del Centro Cívico, se suma la Feria Patria que será en el Hall de Exposiciones del edificio.

    Cultura y tradición en vivo en el Centro Cívico

    No será sólo un espacio de comercialización; la Feria Patria está pensada como una experiencia integral. Quienes se acerquen podrán disfrutar de degustaciones gratuitas y participar en actividades interactivas.

    El toque emotivo y cultural estará a cargo del cuerpo de danzas de Personas Mayores, quienes realizarán presentaciones artísticas tradicionales, convirtiendo el Hall del Centro Cívico en una verdadera peña patria para el disfrute de empleados públicos y ciudadanos que realicen sus trámites en la zona.

    Cinthya Garrido, al frente de la Dirección de Economía Social, dijo que esta iniciativa busca fortalecer el consumo de productos sanjuaninos, brindando un espacio gratuito de de comercialización para los pequeños productores de la provincia.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    marcha federal universitaria en san juan: concentracion, recorrido y todo sobre una nueva movilizacion

    Marcha Federal Universitaria en San Juan: concentración, recorrido y todo sobre una nueva movilización

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Colegios.

    Autorizaron un aumento de hasta el 10,33% en las cuotas de colegios privados de San Juan

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Avisos fúnebres.

    Fallecieron hoy en San Juan: los avisos fúnebres de Diario de Cuyo

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Pronóstico del tiempo.-

    Mirá cómo estará el tiempo en San Juan este martes 12 de mayo

    Por Redacción Diario de Cuyo