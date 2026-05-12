    • 12 de mayo de 2026 - 09:22

    Marcha Federal Universitaria en San Juan: concentración, recorrido y todo sobre una nueva movilización

    En medio del reclamo de la comunidad universitaria nacional se realizará la cuarta Marcha Federal Universitaria en todo el país. La información sobre la convocatoria de San Juan.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La comunidad universitaria de todo el país sigue en pie de lucha ante la falta de reacción del Gobierno nacional y las medidas que afectan de lleno a las casas de altos estudios de todo el país. Es por ello que las distintas federaciones, gremios y espacios vinculados a las universidades públicas convocaron a una nueva Marcha Federal Universitaria que tendrá lugar este martes 12 de mayo a lo largo y ancho del país.

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    En San Juan, conforme informaron en conferencia de prensa, la concentración será en horas de la tarde. Precisamente a las 16 horas se convoca tanto a la comunidad universitaria local como también a los sanjuaninos en general que deseen apoyar el reclamo que se viene llevando a cabo desde diciembre del 2023.

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    De acuerdo a lo que han manifestado distintos referentes de la UNSJ, tanto gremiales como autoridades, se espera que sea masiva la movilización, superando el número registrado en marchas anteriores.

    Concentración y recorrido de la Marcha Federal Universitaria

    El punto de concentración serán las puertas de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, por calle Ignacio de la Roza, entre Catamarca y Sarmiento. Allí no solo estarán presentes autoridades universitarias, sino también los distintos gremios que hacen a la comunidad. Se espera que alumnado, docencia, trabajadores y la comunidad en general se acople al reclamo.

    El recorrido se dará por el corazón del centro sanjuanino, circulando a pie por la Av. Ignacio de la Roza hacia el este, hasta topar en la Plaza 25 de Mayo, para luego dirigirse hacia calle Mitre y por ésta misma arteria hacia el este caminar hasta llegar a las puertas del Rectorado, en Mitre y Jujuy.

    En ese punto se hará lectura de un documento donde se repasarán los puntos del reclamo y se exhibirá la realidad financiera que está atravesando la UNSJ. Cabe recordar que dentro de los reclamos se encuentra el pedido de la implementación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario, solicitud de apertura de paritarias y actualización salarial, entre otros puntos.

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