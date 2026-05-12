Su hijo fue diagnosticado con celiaquía y decidió convertir sus conocimientos en un emprendimiento en Sarmiento

Una realidad a la que se enfrentan todas aquellas personas que son diagnosticadas con celiaquía es el cambio de dieta y la difícil tarea de encontrar opciones que sean sin TACC frescas y accesibles al bolsillo. Ariadna Díaz se topó con esa situación cuando le detectaron la patología a su hijo y decidió volcar todos sus años de conocimiento y aprendizaje en un emprendimiento de panificados.

El Manolo Panificados se llama el emprendimiento que nació en Cochagual, Sarmiento. Milagros Gómez, sobrina de Ariadna y quien la acompaña en la aventura comentó en diálogo con DIARIO DE CUYO que fueron varios los cursos de manipulación de alimentos y similar que realizó su tía durante años, mientras se encontraba en el camino de conocer más sobre la enfermedad y las formas de hacerla más llevadera. Fue así que comenzó a incursionar en los panificados, buscando que el sabor fuera lo más fiel posible a la receta original, pero sin perder la seguridad que debe transmitir a las personas celiacas cada bocado.

Del pan tradicional pasó a los chipas y bizcochos salados saborizados, las pizas y empanadas en las opciones saladas. Lo dulce no se quedó atrás, sumando galletas, muffins, budines, tardas y bizcochuelos. Cada propuesta que ensayaba tenía la aprobación primero de su hijo, luego de toda la familia que comenzó a convencerla de hacer más producción y venderlo.

Recién durante el 2025, luego de aprobar el curso de Manipulación de Alimentos Libres de Gluten brindado en la Facultad de Ingeniería, que decidió poner en marcha el emprendimiento en su localidad, teniendo una gran aceptación tanto de personas con celiaquía como de consumidores en general.

“Últimamente con la vida que se está llevando el gluten inflama bastante lo que lleva a que muchos de los productos sean buscados hasta por personas que no son celiacas o se están cuidando y eligen no consumir harinas, por lo que tienen buena salida, tanto de clientes con la enfermedad como sin la enfermedad”, comentó Milagros.

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Gracias a su espíritu emprendedor, Ariadna llegó con una propuesta distinta y saludable a una localidad que carecía de opciones, más que las que se podían encontrar en uno que otro supermercado. Con productos frescos, sabrosos y de buena pinta, la sarmientina logró no solo encontrar una fuente de ingreso para la familia, sino también compartir y concientizar sobre la enfermedad, informando a aquellos que aun no conocen sobre los productos libre de gluten y cómo esta proteína puede afectar el organismo.

Actualmente ofrece una amplia variedad de panificados como también comidas y copetín para eventos, todo elaborado con pedidos previos, para asegurar la frescura de cada producto que se elabora en el momento. Quienes deseen conocer más sobre el emprendimiento de Ariadna pueden comunicarse por medio de su perfil de Instagram @elmanolopanificados.