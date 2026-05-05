Día Mundial de la Celiaquía: qué es, cómo se diagnostica y cuál es la dieta

Este 5 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Enfermedad Celíaca , una fecha instaurada para sensibilizar a la comunidad sobre una patología sistémica, autoinmune y permanente que, en Argentina , afecta a aproximadamente 400.000 personas. Según datos del Ministerio de Salud de la Nación, se estima que por cada caso diagnosticado existen otros ocho que aún desconocen su condición, lo que pone de relieve la necesidad crítica de mejorar la detección temprana y el acceso a tratamientos adecuados.

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La enfermedad celíaca se caracteriza por una intolerancia permanente al gluten, un conjunto de proteínas presentes en el trigo, la avena, la cebada y el centeno (TACC). Al ingerir estas sustancias, el sistema inmunológico del individuo afectado reacciona dañando la mucosa del intestino delgado, lo que impide la correcta absorción de nutrientes esenciales.

Si bien puede manifestarse en cualquier etapa de la vida, los especialistas destacan que es más frecuente en mujeres. Los síntomas pueden variar desde problemas digestivos clásicos (dolor abdominal, diarrea crónica) hasta manifestaciones extraintestinales como anemia, fatiga persistente, baja estatura o dermatitis herpetiforme.

Uno de los mayores obstáculos que enfrenta la población santafesina y argentina es el subdiagnóstico. Muchos pacientes conviven con malestares durante años antes de recibir un resultado certer o. El proceso suele iniciarse con un análisis de sangre para detectar anticuerpos específicos , seguido —en caso de ser necesario— por una biopsia intestinal para confirmar el daño en las vellosidades.

Una vez confirmado, el único tratamiento efectivo y conocido hasta la fecha es una dieta estrictamente libre de gluten de por vida. Esto implica no solo evitar los alimentos con TACC, sino también extremar los cuidados para evitar la contaminación cruzada en la cocina y en los establecimientos gastronómicos.

Barreras económicas y sociales

Más allá de la salud, la celiaquía conlleva un fuerte impacto económico. Los productos "Sin TACC" suelen tener costos significativamente más elevados que sus variantes tradicionales, llegando a duplicar o triplicar el precio en productos de primera necesidad como harinas, fideos o panificados.

En este sentido, la Ley de Celiaquía en Argentina busca garantizar que las obras sociales y prepagas brinden cobertura en alimentos y que los establecimientos de comida ofrezcan opciones seguras, aunque el cumplimiento efectivo y la actualización de los montos de reintegro siguen siendo puntos de reclamo constante por parte de las asociaciones de pacientes.

La conmemoración de este día no es solo para quienes portan el diagnóstico, sino para la sociedad en su conjunto. Lograr una mayor inclusión requiere empatía en las reuniones sociales, responsabilidad en la industria alimentaria y políticas públicas que aseguren que comer sano no sea un privilegio, sino un derecho garantizado para los 400.000 argentinos que conviven con esta condición.