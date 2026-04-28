Cuántas horas exactas hay que dormir y hacer ejercicio para reducir el riesgo de demencia en un 25%

Es sabido que una buena alimentación, un sueño adecuado y hacer ejercicio físico tienen beneficios para el sistema cardiovascular y el neurocognitivo. Pero, ¿cuántas horas conviene dormir y hacer ejercicio para disminuir el riesgo de demencia?

Para responder esa pregunta, investigadores de la Universidad York, en Canadá, realizaron un metaanálisis donde reunieron los resultados de 69 estudios en los que participaron millones de personas mayores de 35 años, según informó la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ).

De esta manera, los especialistas determinaron que una actividad física regular –al menos 150 minutos a la semana– y un sueño de entre siete y ocho horas reduce el riesgo de demencia en un 25% aproximadamente.

La demencia engloba varias enfermedades que afectan a la memoria, el pensamiento y la capacidad para realizar actividades cotidianas, y es una de las principales causas de muerte en adultos mayores. Según los últimos datos de la Organización Mundial de Salud (OMS), en 2021, 57 millones de personas padecían demencia y se proyecta que esta cifra se triplique para 2050 . De esa totalidad, entre el 60 y el 80 % de los casos correspondían a Alzheimer, la forma más común de la enfermedad.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, los investigadores canadienses evaluaron cómo impacta la actividad física, la duración del sueño y el tiempo sedentario en el desarrollo de la enfermedad.

En el primer caso analizaron 49 estudios que incluían a más de dos millones de participantes, de los cuales el 3 % fueron diagnosticados con demencia durante el seguimiento. Notaron que en quienes realizan actividad física regular, es decir al menos 150 minutos a la semana, el riesgo de desarrollar demencia se reduce en aproximadamente un 25 % en comparación con quienes llevan una vida inactiva.

En cuanto al sueño, revisaron 17 estudios que incluían a más de un millón de personas. Allí determinaron que dormir menos de siete horas se vincula con un aumento del 18 % en el riesgo de demencia, mientras que un sueño de más de ocho horas lo incrementa en un 28 %. Es decir, lo mejor es dormir entre siete y ocho horas, ni más ni menos.

Sedentarismo: no es lo mismo que inactividad

En tres estudios que abarcaron el sedentarismo, donde participaron casi 300 mil personas, se observó que quienes permanecieron sentados por más de ocho horas al día tuvieron un riesgo un 27% mayor de desarrollar demencia.

En el paper publicado en la revista PLOS One, los investigadores insisten en la diferencia entre el sedentarismo y la inactividad física ya que el primero se define por pasar bastante tiempo sentado o tumbado, mientras que el segundo refiere a no cumplir con las recomendaciones mínimas de ejercicio semanal (150 minutos).

Finalmente, el equipo científico aclaró que si bien estos factores pueden contribuir al desarrollo de la demencia, aún faltan investigaciones sobre si lo hacen por sí mismos, o si dependen también de otros problemas de salud previos.