China hizo historia con el primer trasplante simultáneo de tres órganos de cerdo a un ser humano

El procedimiento incluyó una implantación de hígado y riñones provenientes de un animal genéticamente modificado.

Un equipo médico de China logró un hito en la historia de la medicina al realizar por primera vez un trasplante simultáneo de tres órganos de cerdo genéticamente modificados a un ser humano. La intervención incluyó dos riñones y un hígado, y fue practicada en un hombre de 53 años con muerte cerebral, con autorización de su familia.

El procedimiento fue llevado adelante por especialistas del Segundo Hospital Afiliado de la Universidad Médica de Guangxi y constituye un paso trascendental en el desarrollo de los llamados xenotrasplantes, es decir, los trasplantes de órganos animales a personas. Hasta ahora, los avances en esta materia se habían limitado principalmente a la implantación de un único órgano.

Los órganos utilizados provenían de cerdos modificados genéticamente para reducir el riesgo de rechazo inmunológico. Para ello, los investigadores eliminaron genes asociados a reacciones incompatibles e incorporaron modificaciones destinadas a mejorar la adaptación de los órganos al organismo humano.

Según los resultados difundidos por los investigadores, los órganos trasplantados mostraron signos positivos de funcionamiento durante los primeros cinco días de seguimiento. Los riñones produjeron orina normalmente y el hígado mantuvo funciones fisiológicas esenciales, lo que permitió a los especialistas considerar el ensayo como exitoso desde el punto de vista técnico.

El estudio fue publicado en la revista científica Med y es observado con atención por la comunidad médica internacional. Los expertos consideran que este tipo de investigaciones podría convertirse en una alternativa para enfrentar la escasez mundial de órganos para trasplantes, uno de los principales desafíos de los sistemas de salud.