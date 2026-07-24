    • 24 de julio de 2026 - 17:49

    ¿Cuántas tazas de café se pueden tomar por día? La respuesta de un nuevo estudio científico

    La Asociación Americana del Corazón fijó el umbral diario de cafeína que resulta seguro para adultos sanos y detalló sus beneficios cardiovasculares.

    Un nuevo informe publicado en la revista Circulation por la Asociación Americana del Corazón (AHA, por sus siglas en inglés) determinó cuánta cafeína se puede consumir diariamente sin poner en riesgo la salud del corazón.

    Un nuevo informe publicado en la revista Circulation por la Asociación Americana del Corazón (AHA, por sus siglas en inglés) determinó cuánta cafeína se puede consumir diariamente sin poner en riesgo la salud del corazón.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    ara millones de personas, el café es un ritual imprescindible al comenzar la mañana o durante la jornada laboral. Sin embargo, la duda sobre cuál es el límite saludable suele estar presente. Un nuevo informe publicado en la revista Circulation por la Asociación Americana del Corazón (AHA, por sus siglas en inglés) determinó cuánta cafeína se puede consumir diariamente sin poner en riesgo la salud del corazón.

    Leé además

    “Ver para ser Libres”, en San Juan a partir del 27 de julio hasta el 14 de agosto

    Anteojos gratis y en pocas horas: el operativo que recorrerá 12 departamentos de San Juan

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Alerta, ciclosporiasis: la gravísima enfermedad asociada a la lechuga

    Alerta, ciclosporiasis: la gravísima enfermedad asociada a la lechuga

    Según la revisión de los expertos, la dosis segura para la mayoría de los adultos sanos es de hasta 400 miligramos de cafeína al día, lo que equivale a entre tres y cinco tazas de café. Dentro de esos valores, la infusión no solo resulta inocua, sino que además puede aportar importantes beneficios cardiovasculares.

    Los beneficios para el corazón y la presión arterial

    El estudio vinculó el consumo moderado de café con una reducción en el riesgo de sufrir insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria y accidentes cerebrovasculares (ACV). También se observó una menor incidencia de fibrilación auricular y un riesgo reducido de desarrollar diabetes tipo 2.

    Respecto a la presión arterial, los investigadores hallaron una curva particular:

    De 1 a 3 tazas diarias: Puede generar un leve incremento en la presión en personas con valores óptimos.

    Más de 3 tazas al día: Paradójicamente, tiende a estabilizar o reducir ese riesgo en consumidores habituales.

    Qué tipo de café elegir y cuál conviene evitar

    No todas las formas de preparar o consumir café impactan de la misma manera en el organismo. La investigación resalta la importancia del método de preparación:

    Recomendado: El café filtrado con papel y el instantáneo. Este proceso retiene el cafestol, un compuesto presente en la bebida que puede elevar los niveles de colesterol LDL ("malo").

    Para consumir con moderación: Métodos no filtrados como el espresso o la prensa francesa, por su mayor contenido de cafestol.

    A evitar: Agregarle crema, azúcares en exceso o jarabes saborizados, ya que anulan las propiedades cardioprotectoras.

    Cuidado con las bebidas energizantes

    Los cardiólogos diferenciaron claramente al café de otras fuentes de cafeína. Advirtieron de manera enfática sobre el consumo de bebidas o shots energéticos, los cuales pueden contener hasta cuatro veces más cafeína por mililitro que una taza de café común.

    Estas dosis elevadas y de rápida absorción pueden desencadenar picos de presión arterial, arritmias y ansiedad, incluso en personas jóvenes y saludables.

    Finalmente, la AHA aclaró que la tolerancia varía según la genética, el metabolismo y la salud de cada individuo, por lo que ante palpitaciones o trastornos del sueño se debe reducir la ingesta.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Pequeños cambios en el desayuno, el almuerzo y la cena pueden contribuir al control del colesterol LDL. (Imagen ilustrativa)

    Colesterol alto: 10 alimentos cotidianos que ayudan a reducirlo

    El doctor Martín Charles recibió el reconocimiento en Canadá.

    Cirugía de retina: médicos argentinos crean un dispositivo innovador y son distinguidos en Canadá

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Sarampión. Imagen ilustrativa.-

    Alerta por el regreso de quienes fueron al Mundial y el sarampión

    Por Agencia Noticias Argentinas
    Día Mundial Del Cerebro.

    Día Mundial del Cerebro: cuáles son los hábitos clave para mantenerlo sano y prevenir enfermedades

    Por Redacción Diario de Cuyo