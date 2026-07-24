Colesterol alto: 10 alimentos cotidianos que ayudan a reducirlo

Una alimentación cotidiana con más fibra soluble, grasas insaturadas y proteínas vegetales puede ayudar a reducir el colesterol LDL, conocido como “malo”. No se trata de un alimento milagroso, sino de combinar distintas opciones y utilizarlas para reemplazar productos con exceso de grasas saturadas y trans.

Estados Unidos aprobó una pastilla que reduce hasta 60% el colesterol malo

El colesterol es una sustancia necesaria para el organismo: participa en la formación de células, hormonas y vitamina D. El problema aparece cuando el LDL permanece elevado , ya que puede acumularse en las paredes de las arterias y aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Ningún ingrediente actúa por sí solo: el beneficio aparece al sostener una alimentación variada y reducir productos ultraprocesados. (Imagen ilustrativa)

La avena es una de las alternativas más sencillas para comenzar. Contiene fibra soluble , que dificulta la absorción intestinal del colesterol y favorece la reducción del LDL.

También pueden incorporarse cebada, arroz integral, quinoa y panes integrales. Una porción de avena puede aportar entre tres y cuatro gramos de fibra, cantidad que aumenta al combinarla con frutas.

Una opción práctica es prepararla con leche, yogur o bebida vegetal y agregar banana, manzana o frutos rojos.

2. Porotos, lentejas y garbanzos

Las legumbres aportan fibra y proteínas vegetales, producen saciedad y pueden reemplazar comidas con carnes grasas. Porotos, lentejas, garbanzos y arvejas pueden utilizarse en guisos, ensaladas, hamburguesas caseras o pastas para untar.

El beneficio no está solamente en lo que aportan, sino también en lo que desplazan del plato: sustituir parte de las carnes con más grasas saturadas puede mejorar el perfil general de la alimentación.

3. Palta

La palta combina fibra con grasas monoinsaturadas. Estas grasas pueden contribuir a mejorar los niveles de colesterol cuando reemplazan a la manteca, la crema, los embutidos y otros productos ricos en grasas saturadas.

Puede incorporarse en tostadas, ensaladas o sándwiches, pero conviene controlar la cantidad porque también es un alimento de alta densidad calórica.

4. Nueces, almendras y pistachos

Un pequeño puñado de frutos secos aporta grasas saludables, fibra, proteínas y antioxidantes. Nueces, almendras, avellanas y pistachos pueden reemplazar snacks salados, galletitas o productos ultraprocesados.

Lo recomendable es elegir versiones naturales o tostadas sin exceso de sal ni azúcar. También pueden agregarse picados sobre ensaladas, yogur o avena.

5. Pescados ricos en omega-3

Salmón, sardina, caballa, atún y trucha aportan ácidos grasos omega-3, asociados principalmente con la reducción de los triglicéridos y la protección cardiovascular.

Además, comer pescado en lugar de cortes grasos de carne permite disminuir el consumo de grasas saturadas. Es preferible cocinarlo al horno, a la plancha o a la parrilla, evitando las frituras.

6. Aceite de oliva

El aceite de oliva, especialmente el virgen extra, es una fuente de grasas monoinsaturadas. Puede utilizarse para reemplazar manteca, grasa animal o aderezos industriales.

No hace falta agregar grandes cantidades: una pequeña porción en ensaladas, vegetales o preparaciones caseras permite aprovecharlo sin elevar demasiado las calorías del plato.

7. Manzanas, cítricos y frutos rojos

Las frutas aportan fibra, vitaminas y antioxidantes. Manzanas, peras, naranjas, frutillas, arándanos y frambuesas se destacan por su contenido de fibra soluble.

Es mejor consumir la fruta entera que en jugo, porque conserva la fibra y brinda mayor saciedad. Puede funcionar como postre, desayuno o colación.

8. Vegetales verdes y de distintos colores

Espinaca, acelga, brócoli, repollo, coliflor, zanahoria y tomate aportan fibra y nutrientes con pocas grasas. La recomendación no es limitarse solamente a los vegetales verdes, sino variar colores y preparaciones para sostener su consumo.

Pueden aparecer en ensaladas, tortillas, salteados, sopas o como acompañamiento principal, en lugar de ocupar un rincón pequeño del plato.

9. Soja y sus derivados

La soja, el tofu, el edamame y las bebidas de soja sin azúcar aportan proteínas vegetales. Su mayor utilidad aparece cuando reemplazan alimentos de origen animal con mayor proporción de grasas saturadas.

No es necesario transformar por completo la alimentación: alcanza con incorporar algunas comidas vegetales durante la semana.

10. Semillas de lino

Las semillas de lino aportan fibra soluble y grasas de origen vegetal. Para aprovecharlas mejor, suelen consumirse molidas y pueden agregarse a yogures, avena, panes o licuados.

Como ocurre con cualquier alimento rico en fibra, conviene incorporarlas progresivamente y acompañarlas con una hidratación adecuada.

Cómo sumarlos sin cambiar todo el menú

La estrategia más realista es realizar pequeños reemplazos:

En el desayuno, cambiar facturas o galletitas por avena con fruta y nueces .

. En el almuerzo, incorporar lentejas, garbanzos o porotos en ensaladas y guisos.

En la merienda, elegir una fruta o un puñado moderado de frutos secos.

En la cena, reemplazar algunos cortes grasos por pescado, tofu o preparaciones con legumbres.

Para condimentar, usar aceite de oliva en lugar de manteca o aderezos con exceso de grasas.

La alimentación funciona mejor como un conjunto. Agregar avena al desayuno no compensará automáticamente una dieta diaria con abundantes frituras, embutidos, carnes grasas y productos ultraprocesados.

Lo que conviene reducir

El Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre de Estados Unidos recomienda disminuir las grasas saturadas y evitar las grasas trans, debido a que favorecen el aumento del LDL. También aconseja incrementar la fibra soluble y los esteroles vegetales.

Entre los productos que conviene moderar aparecen:

Embutidos y carnes con mucha grasa.

Manteca, crema y lácteos enteros en exceso.

Frituras frecuentes.

Panificados industriales.

Snacks y productos ultraprocesados.

Alimentos que contengan grasas trans.

La actividad física, el control del peso y abandonar el tabaco también forman parte del cuidado cardiovascular. Sin embargo, las necesidades varían según la edad, los antecedentes familiares y otras condiciones de salud.

Una dieta saludable puede colaborar, pero no reemplaza los controles médicos ni la medicación indicada. Algunas personas necesitan tratamiento farmacológico aun cuando mantienen buenos hábitos, por lo que cualquier cambio debe acompañarse con análisis y seguimiento profesional.