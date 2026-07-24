Colesterol alto: 10 alimentos cotidianos que ayudan a reducirlo

Una opción práctica es prepararla con leche, yogur o bebida vegetal y agregar banana, manzana o frutos rojos.
2. Porotos, lentejas y garbanzos
Las legumbres aportan fibra y proteínas vegetales, producen saciedad y pueden reemplazar comidas con carnes grasas. Porotos, lentejas, garbanzos y arvejas pueden utilizarse en guisos, ensaladas, hamburguesas caseras o pastas para untar.
El beneficio no está solamente en lo que aportan, sino también en lo que desplazan del plato: sustituir parte de las carnes con más grasas saturadas puede mejorar el perfil general de la alimentación.
3. Palta
La palta combina fibra con grasas monoinsaturadas. Estas grasas pueden contribuir a mejorar los niveles de colesterol cuando reemplazan a la manteca, la crema, los embutidos y otros productos ricos en grasas saturadas.
Puede incorporarse en tostadas, ensaladas o sándwiches, pero conviene controlar la cantidad porque también es un alimento de alta densidad calórica.
4. Nueces, almendras y pistachos
Un pequeño puñado de frutos secos aporta grasas saludables, fibra, proteínas y antioxidantes. Nueces, almendras, avellanas y pistachos pueden reemplazar snacks salados, galletitas o productos ultraprocesados.
Lo recomendable es elegir versiones naturales o tostadas sin exceso de sal ni azúcar. También pueden agregarse picados sobre ensaladas, yogur o avena.
5. Pescados ricos en omega-3
Salmón, sardina, caballa, atún y trucha aportan ácidos grasos omega-3, asociados principalmente con la reducción de los triglicéridos y la protección cardiovascular.
Además, comer pescado en lugar de cortes grasos de carne permite disminuir el consumo de grasas saturadas. Es preferible cocinarlo al horno, a la plancha o a la parrilla, evitando las frituras.
6. Aceite de oliva
El aceite de oliva, especialmente el virgen extra, es una fuente de grasas monoinsaturadas. Puede utilizarse para reemplazar manteca, grasa animal o aderezos industriales.
No hace falta agregar grandes cantidades: una pequeña porción en ensaladas, vegetales o preparaciones caseras permite aprovecharlo sin elevar demasiado las calorías del plato.
7. Manzanas, cítricos y frutos rojos
Las frutas aportan fibra, vitaminas y antioxidantes. Manzanas, peras, naranjas, frutillas, arándanos y frambuesas se destacan por su contenido de fibra soluble.
Es mejor consumir la fruta entera que en jugo, porque conserva la fibra y brinda mayor saciedad. Puede funcionar como postre, desayuno o colación.
8. Vegetales verdes y de distintos colores
Espinaca, acelga, brócoli, repollo, coliflor, zanahoria y tomate aportan fibra y nutrientes con pocas grasas. La recomendación no es limitarse solamente a los vegetales verdes, sino variar colores y preparaciones para sostener su consumo.
Pueden aparecer en ensaladas, tortillas, salteados, sopas o como acompañamiento principal, en lugar de ocupar un rincón pequeño del plato.
9. Soja y sus derivados
La soja, el tofu, el edamame y las bebidas de soja sin azúcar aportan proteínas vegetales. Su mayor utilidad aparece cuando reemplazan alimentos de origen animal con mayor proporción de grasas saturadas.
No es necesario transformar por completo la alimentación: alcanza con incorporar algunas comidas vegetales durante la semana.
10. Semillas de lino
Las semillas de lino aportan fibra soluble y grasas de origen vegetal. Para aprovecharlas mejor, suelen consumirse molidas y pueden agregarse a yogures, avena, panes o licuados.
Como ocurre con cualquier alimento rico en fibra, conviene incorporarlas progresivamente y acompañarlas con una hidratación adecuada.
Cómo sumarlos sin cambiar todo el menú
La estrategia más realista es realizar pequeños reemplazos:
- En el desayuno, cambiar facturas o galletitas por avena con fruta y nueces.
- En el almuerzo, incorporar lentejas, garbanzos o porotos en ensaladas y guisos.
- En la merienda, elegir una fruta o un puñado moderado de frutos secos.
- En la cena, reemplazar algunos cortes grasos por pescado, tofu o preparaciones con legumbres.
- Para condimentar, usar aceite de oliva en lugar de manteca o aderezos con exceso de grasas.
La alimentación funciona mejor como un conjunto. Agregar avena al desayuno no compensará automáticamente una dieta diaria con abundantes frituras, embutidos, carnes grasas y productos ultraprocesados.
Lo que conviene reducir
El Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre de Estados Unidos recomienda disminuir las grasas saturadas y evitar las grasas trans, debido a que favorecen el aumento del LDL. También aconseja incrementar la fibra soluble y los esteroles vegetales.
Entre los productos que conviene moderar aparecen:
- Embutidos y carnes con mucha grasa.
- Manteca, crema y lácteos enteros en exceso.
- Frituras frecuentes.
- Panificados industriales.
- Snacks y productos ultraprocesados.
- Alimentos que contengan grasas trans.
La actividad física, el control del peso y abandonar el tabaco también forman parte del cuidado cardiovascular. Sin embargo, las necesidades varían según la edad, los antecedentes familiares y otras condiciones de salud.
Una dieta saludable puede colaborar, pero no reemplaza los controles médicos ni la medicación indicada. Algunas personas necesitan tratamiento farmacológico aun cuando mantienen buenos hábitos, por lo que cualquier cambio debe acompañarse con análisis y seguimiento profesional.