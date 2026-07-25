    • 25 de julio de 2026 - 10:55

    Cuáles son los nuevos factores de riesgo que alertan a la ciencia sobre la demencia

    Una nueva investigación científica amplió la lista de factores de riesgo que aumentan las probabilidades de desarrollar deterioro cognitivo.

    La OMS incorporó por primera vez una recomendación formal sobre actividad social y señaló que puede retrasar hasta cinco años el inicio de la demencia.

    La OMS incorporó por primera vez una recomendación formal sobre actividad social y señaló que puede retrasar hasta cinco años el inicio de la demencia.

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    La comunidad científica dio un paso fundamental en la prevención del deterioro cognitivo al actualizar la lista de factores de riesgo asociados con la demencia. Un reciente estudio internacional sumó nuevos elementos determinantes que impactan directamente en la salud cerebral, destacando la importancia de prestar atención no solo a los hábitos de vida tradicionales, sino también al entorno y al bienestar emocional.

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    Con esta ampliación, los expertos buscan potenciar las estrategias de prevención a nivel global, permitiendo detectar de forma temprana situaciones que pueden ser modificadas para proteger la función cerebral a largo plazo.

    Los nuevos factores de riesgo incorporados

    Entre las variables que la ciencia ahora reconoce formalmente como detonantes o aceleradores del riesgo de demencia se destacan:

    La calidad del sueño: Los trastornos crónicos del descanso, el insomnio prolongado o la mala arquitectura del sueño afectan la capacidad del cerebro para limpiar toxinas y consolidar la memoria, incrementando la vulnerabilidad neurológica con los años.

    La contaminación ambiental (el aire que se respira): La exposición constante a partículas contaminantes en el aire urbano demostró tener un impacto neurotóxico directo, acelerando la inflamación cerebral y el envejecimiento neuronal prematuro.

    El aislamiento social: La falta de vínculos significativos, la soledad crónica y la escasa estimulación social reducen la "reserva cognitiva", un escudo protector fundamental frente a las enfermedades neurodegenerativas.

    Hacia una estrategia integral de prevención

    Los especialistas coinciden en que estos descubrimientos refuerzan la necesidad de abordar la salud cerebral desde una perspectiva multidisciplinaria. A los factores ya conocidos —como la hipertensión, la diabetes, el sedentarismo, el tabaquismo y la pérdida auditiva no tratada— se les suman ahora variables del entorno y del bienestar cotidiano.

    Modificar el estilo de vida, cuidar los espacios que habitamos, fomentar la vida social activa y garantizar un descanso reparador se consolidan así como las mejores herramientas actuales para cuidar la salud mental en la adultez y la vejez.

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