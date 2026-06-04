Guía para entender la fertilidad: qué es, a qué estar alerta y dónde acudir ante el deseo de concebir

Cada 4 de junio se conmemora el Día Mundial de la Fertilidad , y tal cual su nombre lo indica, es una jornada que habilita a compartir información como también entrar en el mundo de los mitos y verdades en torno a la fertilidad tanto masculina como femenina. En ese contexto, la ginecóloga sanjuanina especialista en medicina reproductiva Dra. María Paula Rosas, compartió con DIARIO DE CUYO toda la información básica que puede ayudar a entender este concepto desde el punto de vista de la mujer.

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La doctora Rosas detalló que, en simple palabras la fertilidad es la función del organismo femenino en este caso para lograr un embarazo y un nacido vivo. En las mujeres está regulado por ciclos menstruales que preparan el cuerpo para la posible fecundación cada un periodo promedio de 28 días. En el caso de los hombres, la fertilidad implica la producción y calidad del esperma, que debe cumplir con los componentes necesarios para lograr fertilizar el óvulo.

Para conocer cuál es el porcentaje de fertilidad de una mujer, Rosas explicó que se realizan estudios para ello. Una ecografía y un análisis de sangre permite conocer la reserva ovárica como también el estado general del útero, de los ovarios y de todo lo que es el sistema reproductor femenino, para descartar cualquier patología que pueda dificultar el embarazo.

Si bien es un estudio que la paciente puede solicitar durante la consulta con su ginecólogo, la profesional sugirió realizarlos si realmente se está analizando la opción de concebir y gestar, ya que de lo contrario puede generar estrés o situaciones que vulneren la sensibilidad de la mujer a la hora de conocer el resultado.

En el caso de las mujeres, la fertilidad está relacionada con la edad de las personas. Sobre este punto la profesional destaca que después de los 35 años se puede observar una disminución de la reserva ovárica que se profundiza pasando los 40 años. “Es importante consultar previamente y no esperar tanto tiempo para la búsqueda del embarazo, ya que hay soluciones si se ve disminuida la reserva ovárica”, puntualizó Rosas.

Además de los tratamientos de fertilidad que existen, una opción que pueden considerar las mujeres que tienen el deseo de embarazarse, pero no lo quieren hacer en el presente es lo que se conoce como congelamiento de óvulos.

La criopreservación (que es la otra denominación que recibe) es un procedimiento donde se extraen óvulos no fecundados de la mujer y se conservan a temperaturas bajo cero. De esta manera se detiene el envejecimiento biológico, permitiendo utilizarlos en el futuro por medio de la fecundación in vitro.

Es importante tener en cuenta que, si bien el procedimiento de extracción es seguro, la fecundación in vitro en el futuro no asegura al 100% la posibilidad de gestar, ya que entran en juego múltiples factores. Además, el congelamiento es un proceso oneroso, por lo que el factor económico también entra en juego a la hora de elegir preservarlos, siempre y cuando se trate de una causa socia, es decir, que la mujer desea congelar por la elección personal de no gestar por el momento.

En el caso de las causas médicas, es decir, mujeres que presentan alguna patología oncológica o similar que no les permita por el momento poder llevar un embarazo adelante, el congelamiento de óvulos cuenta con la cobertura de todas las obras sociales del país.

Factores de riesgo que inciden en la fertilidad

Si bien cada organismo tiene su propio funcionamiento, hay factores ambientales que pueden incidir de manera directa en el porcentaje de fertilidad de cada persona, sea hombre o mujer. La profesional destacó los siguientes para ambos sexos:

Mala alimentación y extremidad en los pesos (delgadez extrema u obesidad)

Consumo de tabaco y/o alcohol como también sustancias

Altos niveles de estrés

Enfermedades de transmisión sexual no tratadas, como clamidia y gonorrea

Enfermedades crónicas como diabetes o tiroides

En el caso de las mujeres, además de la edad se consideran las cirugías ováricas y la presencia de ciclos dolorosos o distanciados.

En el caso de los hombres se debe tener en cuenta si se tuvo paperas en la infancia, la exposición a ciertos químicos o toxinas, como el contacto crónico con el calor extremo que pueden afectar la calidad del esperma

Actividades por el Día Mundial de la Fertilidad

En el marco de la fecha, desde el Sanatorio Argentino se llevarán a cabo actividades durante todo el mes, para derribar mitos y profundizar sobre las verdades en torno a la fertilidad. En ese sentido, la doctora Rosas señaló que en las redes sociales de la clínica se compartirán transmisiones en vivo con profesionales que forman parte del staff. Será todos los jueves y la primera cita es este 4 de junio, de 18:30 a 19:30 horas por el Instagram @sanatorioargentino.

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Por su parte en el Hospital Rawson el próximo miércoles 10 de junio, de 10 a 12 horas se llevará a cabo una Jornada Informativa sobre Fertilidad en el hall de ingreso del nosocomio. Allí personales de la sección Fertilidad del Servicio de Maternidad, en compañía de estudiantes de medicina de la Universidad Católica de Cuyo estarán brindando información ofreciendo una asesoría profesional a quienes estén interesados en interiorizarse más sobre fertilidad.

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Además, quienes deseen conocer más sobre el tema pueden visitar las redes sociales de la doctora María Paula Rosas, cuyo perfil de instagram es @fertilidad.sj