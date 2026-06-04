¿La neblina será nuevamente protagonista? Así estará el tiempo en San Juan este jueves 4 de junio

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San Juan tendrá este jueves 4 de junio una jornada estable, sin probabilidades de lluvia y con temperaturas moderadas, de acuerdo con el pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La mañana comenzará con presencia de neblina y una temperatura mínima de 6°C, lo que podría reducir la visibilidad en algunos sectores durante las primeras horas del día. El viento soplará desde el norte con velocidades entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Con el correr de las horas, las condiciones mejorarán parcialmente, aunque el cielo permanecerá mayormente nublado durante la tarde. En ese período se espera la temperatura más alta de la jornada, con una máxima de 18°C. El viento rotará al sector sudeste y aumentará su intensidad, con velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h.

Por la noche continuará el cielo mayormente cubierto, con una temperatura cercana a los 15°C y viento del sudeste en rangos similares a los de la tarde.

El pronóstico del tiempo en San Juan: smn04062026 Clima de San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.