    • 20 de julio de 2026 - 07:25

    Prevén lluvias para este lunes 20 de julio en San Juan

    El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una máxima de 15°C.

    Lluvia en San Juan.

    Lluvia en San Juan.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Después de un fin de semana marcado por las alertas meteorológicas en la cordillera y la suspensión de clases en algunos departamentos, San Juan iniciará la semana con tiempo inestable. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes 20 de julio se esperan lluvias aisladas durante toda la jornada, acompañadas por viento del sur y una temperatura máxima de 15°C.

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    La chance de precipitaciones se ubicará entre el 10% y el 40% a lo largo de toda la jornada, por lo que no se descartan chaparrones intermitentes en distintos sectores de la provincia.

    En cuanto al viento, soplará del sector sur con velocidades de entre 13 y 22 km/h, mientras que durante la tarde podrían registrarse ráfagas de entre 42 y 50 km/h, especialmente en zonas expuestas.

    El pronóstico del tiempo en San Juan

    El pronóstico del tiempo en San Juan.

    El pronóstico del tiempo en San Juan.

    Clima en San Juan

    El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.

    Geografía de San Juan

    La provincia posee un territorio cuya superficie es de 89.651 km², donde se destaca con preponderancia un relieve montañoso de escasa vegetación, fértiles oasis, ríos del deshielo cordillerano, serranías e importantes yacimientos mineros y paleontológicos. Presenta un espacio geográfico que geoformológicamente es abrupto intercalado por zonas deprimidas, donde predomina el afloramiento rocoso con escasa presencia de suelo evolucionado, cuya localización del último, siempre con una muy escasa evolución (fertilidad), es presenta en los oasis -depresiones tectónicas rellenados con sedimentos transportados por aluviones- donde se asienta la mayor cantidad de población, cuyas actividades se reflejan en primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias, constituyendo en los oasis verdaderos espacios nucleares, es decir donde se nuclean y enlazan varias actividades que evitan la escasez de bienes y servicios para posibilitar el asiento permanente.

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