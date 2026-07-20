¡Qué belleza! La nieve transformó la Cordillera sanjuanina y regaló postales únicas en Iglesia

La intensa nevada que afecta a la Cordillera cubrió de blanco el departamento Iglesia y dejó imágenes impactantes que retrataron la belleza del lugar.

La jornada de este lunes dejó postales impactantes en distintos puntos de San Juan, donde la nieve volvió a ser protagonista. La intensa nevada que afecta desde hace varios días a la Cordillera sanjuanina transformó el paisaje del departamento Iglesia, que amaneció completamente cubierto de blanco.

Las imágenes, registradas por el fotógrafo Lucas Poblete, reflejan la magnitud del fenómeno y la belleza de un escenario invernal que sorprendió a vecinos y visitantes. Los cerros, caminos y extensas superficies nevadas conformaron un paisaje único que rápidamente se convirtió en uno de los temas destacados de la jornada.

Sigue el alerta por nieve En tanto, el alerta por nevadas continúa vigente para la zona cordillerana, mientras que el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó lluvias para el Gran San Juan.