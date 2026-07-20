¡Qué belleza! La nieve transformó la Cordillera sanjuanina y regaló postales únicas en Iglesia

La jornada de este lunes dejó postales impactantes en distintos puntos de San Juan, donde la nieve volvió a ser protagonista. La intensa nevada que afecta desde hace varios días a la Cordillera sanjuanina transformó el paisaje del departamento Iglesia, que amaneció completamente cubierto de blanco.
Las imágenes, registradas por el fotógrafo Lucas Poblete, reflejan la magnitud del fenómeno y la belleza de un escenario invernal que sorprendió a vecinos y visitantes. Los cerros, caminos y extensas superficies nevadas conformaron un paisaje único que rápidamente se convirtió en uno de los temas destacados de la jornada.
Sigue el alerta por nieve
En tanto, el alerta por nevadas continúa vigente para la zona cordillerana, mientras que el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó lluvias para el Gran San Juan.
A pesar de esas condiciones, durante la mañana el sol logró abrirse paso entre las nubes en el Gran San Juan y permitió observar con nitidez los picos de la Cordillera de los Andes completamente nevados en el oeste sanjuanino. La imagen, poco frecuente y de gran atractivo visual, volvió a poner en valor uno de los paisajes más imponentes de la provincia.