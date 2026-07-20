    • 20 de julio de 2026 - 10:17

    Pronóstico en San Juan: las lluvias seguirán hoy y mañana, ¿cuándo sube la temperatura y mejoran las condiciones?

    El SMN anticipa precipitaciones aisladas durante este lunes y el martes, con frío, ráfagas y una mejora gradual recién desde el miércoles.

    El clima en San Juan continuará inestable durante este lunes y el martes, con lluvias aisladas y bajas temperaturas.

    El clima en San Juan continuará inestable durante este lunes y el martes, con lluvias aisladas y bajas temperaturas.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El clima en San Juan continuará marcado por las lluvias y las bajas temperaturas durante este lunes y el martes. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, se esperan precipitaciones aisladas en distintos momentos de ambas jornadas, mientras que la mejora recién comenzaría a percibirse desde el miércoles.

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    Durante la mañana de este lunes, la capital sanjuanina registraba 6,2 °C y una sensación térmica de 3,6 °C, según la actualización de las 9 del SMN. La humedad alcanzaba el 92%, el viento soplaba desde el Norte a 13 kilómetros por hora y la visibilidad era de 15 kilómetros.

    Cómo seguirá el clima en San Juan este lunes

    Para este lunes, el pronóstico del tiempo prevé lluvias aisladas durante la mañana, la tarde y la noche, con una probabilidad de precipitación de entre el 10% y el 40%. La temperatura máxima podría alcanzar los 15 °C, mientras que hacia la noche descendería hasta los 8 °C.

    Además, durante la tarde se espera viento predominante del sector Sur, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora. También podrían registrarse ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora, lo que acentuará la sensación de frío en distintos sectores de la provincia.

    El clima en San Juan estará acompañado por lluvias aisladas, bajas temperaturas y ráfagas durante la tarde de este lunes.

    El clima en San Juan estará acompañado por lluvias aisladas, bajas temperaturas y ráfagas durante la tarde de este lunes.

    Las lluvias continuarán durante el martes

    El panorama no cambiará demasiado durante el martes. El organismo nacional anticipa lluvias aisladas desde la madrugada y durante toda la jornada, con probabilidades de precipitación de entre el 10% y el 40% en cada franja horaria.

    La temperatura mínima será de 7 °C y la máxima apenas llegará a los 12 °C. El viento continuará soplando desde el Sur, con velocidades estimadas de entre 13 y 22 kilómetros por hora, aunque sin ráfagas importantes previstas.

    El SMN anticipa lluvias aisladas durante la madrugada, la mañana, la tarde y la noche del martes en San Juan.

    El SMN anticipa lluvias aisladas durante la madrugada, la mañana, la tarde y la noche del martes en San Juan.

    Cuándo comenzará a mejorar el tiempo

    La inestabilidad empezaría a retirarse recién el miércoles. Para esa jornada ya no se anuncian precipitaciones y se espera una mínima de 3 °C y una máxima de 15 °C, aunque las condiciones continuarán frías durante las primeras horas.

    Desde el jueves, el pronóstico extendido muestra jornadas más estables, con temperaturas máximas que se mantendrán entre los 13 °C y los 17 °C hacia el fin de semana. De esta manera, las lluvias se concentrarían entre este lunes y el martes, antes de una mejora gradual desde mitad de semana.

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