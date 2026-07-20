Pronóstico en San Juan: las lluvias seguirán hoy y mañana, ¿cuándo sube la temperatura y mejoran las condiciones?

El clima en San Juan continuará marcado por las lluvias y las bajas temperaturas durante este lunes y el martes. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, se esperan precipitaciones aisladas en distintos momentos de ambas jornadas, mientras que la mejora recién comenzaría a percibirse desde el miércoles.

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Durante la mañana de este lunes, la capital sanjuanina registraba 6,2 °C y una sensación térmica de 3,6 °C , según la actualización de las 9 del SMN . La humedad alcanzaba el 92% , el viento soplaba desde el Norte a 13 kilómetros por hora y la visibilidad era de 15 kilómetros.

Para este lunes, el pronóstico del tiempo prevé lluvias aisladas durante la mañana, la tarde y la noche, con una probabilidad de precipitación de entre el 10% y el 40% . La temperatura máxima podría alcanzar los 15 °C , mientras que hacia la noche descendería hasta los 8 °C.

Además, durante la tarde se espera viento predominante del sector Sur, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora . También podrían registrarse ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora , lo que acentuará la sensación de frío en distintos sectores de la provincia.

El panorama no cambiará demasiado durante el martes. El organismo nacional anticipa lluvias aisladas desde la madrugada y durante toda la jornada , con probabilidades de precipitación de entre el 10% y el 40% en cada franja horaria.

El clima en San Juan estará acompañado por lluvias aisladas, bajas temperaturas y ráfagas durante la tarde de este lunes.

La temperatura mínima será de 7 °C y la máxima apenas llegará a los 12 °C. El viento continuará soplando desde el Sur, con velocidades estimadas de entre 13 y 22 kilómetros por hora, aunque sin ráfagas importantes previstas.

El SMN anticipa lluvias aisladas durante la madrugada, la mañana, la tarde y la noche del martes en San Juan.

Cuándo comenzará a mejorar el tiempo

La inestabilidad empezaría a retirarse recién el miércoles. Para esa jornada ya no se anuncian precipitaciones y se espera una mínima de 3 °C y una máxima de 15 °C, aunque las condiciones continuarán frías durante las primeras horas.

Desde el jueves, el pronóstico extendido muestra jornadas más estables, con temperaturas máximas que se mantendrán entre los 13 °C y los 17 °C hacia el fin de semana. De esta manera, las lluvias se concentrarían entre este lunes y el martes, antes de una mejora gradual desde mitad de semana.