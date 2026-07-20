Vialidad pidió extremar los cuidados al circular por las rutas de San Juan: hay caminos intransitables y sectores con nieve

Las lluvias que se registraron en las últimas horas en San Juan llevaron a la Dirección Provincial de Vialidad a emitir una advertencia para quienes deban transitar por las rutas de la provincia. El organismo recomendó extremar las medidas de seguridad al conducir debido a la presencia de agua sobre la calzada, barro, material de arrastre y condiciones adversas en sectores de montaña.

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Desde Vialidad solicitaron reducir la velocidad, aumentar la distancia de frenado y prestar especial atención al atravesar badenes, caminos serranos y zonas donde puedan registrarse acumulaciones de agua o barro.

Además, recordaron que en varios sectores cordilleranos continúan las complicaciones por nieve, hielo y bancos de neblina, por lo que se aconseja evitar viajes innecesarios y mantenerse informado sobre el estado de las rutas antes de emprender un recorrido.

El informe actualizado indica que la Ruta Provincial 436, en el tramo El Colorado-Villa Iglesia, permanece intransitable debido a trabajos que se realizan en la zona.

También continúa intransitable, entre las 8 y las 17, la Ruta Provincial 405, a la altura de Finca El Martillo, sobre calle Santo Domingo, en el departamento Iglesia, por obras en ejecución.

En Ullum, la Ruta Provincial 414, en la Quebrada de Las Burras, no puede ser transitada por la presencia de nieve y hielo sobre la calzada.

En tanto, la Ruta Provincial 436, entre Talacasto y Baños de Talacasto, permanece habilitada, aunque se recomienda circular con extrema precaución por bancos de neblina que reducen considerablemente la visibilidad.

Por su parte, en Calingasta, todas las rutas del departamento se encuentran transitables, pero con precaución debido a la presencia de nieve sobre la calzada.

Corte en Pocito por un puente dañado

Otra de las restricciones vigentes afecta a la Ruta Provincial 159, en Pocito, donde la circulación está interrumpida en la intersección con la Ruta Provincial 64 (calle Chacabuco) debido al hundimiento de la losa de un puente.

Como alternativa, Vialidad indicó que los conductores deben desviarse por calle Chacabuco hasta la Ruta Provincial 155 y luego continuar por calle Costa Canal para retomar la Ruta Provincial 159 (calle 6).

Finalmente, el organismo recordó que en los sectores donde se desarrollan obras y tareas de mantenimiento es fundamental respetar la señalización preventiva, disminuir la velocidad y seguir las indicaciones del personal que trabaja en el lugar.

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