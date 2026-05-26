    • 26 de mayo de 2026 - 11:48

    La fertilidad se abordará en San Juan con un encuentro que combinará información legal y médica

    El Encuentro de Fertilidad será el 6 de junio y contará con la disertación de una abogada, una nutricionista y una sanjuanina que compartirá su experiencia en primera persona. Los detalles.

    image
    Por Celeste Roco Navea

    El 4 de junio se conmemora a nivel mundial el Día de la Fertilidad, una fecha que se aprovecha para compartir información y desmitificar los procesos médicos vinculados a la fertilidad como también los problemas que se pueden presentar. En ese contexto, Jésica Alcaide, quien viene desde año años abordando la temática, llevará a cabo el 4° Encuentro de Fertilidad en San Juan.

    Leé además

    solidaridad en rivadavia: jovenes profesionales brindan atencion medica y asesoria legal gratuita

    Solidaridad en Rivadavia: jóvenes profesionales brindan atención médica y asesoría legal gratuita

    Por Fabiana Juarez
    Rawson lanza un nuevo programa de servicios itinerante que incluye desde vacunación para mascotas hasta venta de gas más barato.

    Rawson lanza un programa que lleva servicios y oportunidades directamente a los barrios

    Por Fabiana Juarez

    “Esta vez, a diferencia de ediciones anteriores, se sumará una abogada y una nutricionista para complementar la información que se compartirá desde la mirada legal y nutricional”, comentó en diálogo con DIARIO DE CUYO la organizadora del evento. La sanjuanina desde el 2023 gestiona el perfil de Instagram Hablemos de Fertilidad, un espacio virtual donde comparte su experiencia personal y acompaña a mujeres que se encuentran en situaciones similares.

    Dentro del encuentro se abordará la Ley de Fertilidad, sus alcances y limitaciones, como también cuáles son los derechos que acompañan en el país el deseo de gestar. Esta mirada legal estará a cargo de Lucrecia Infante, quien logró embarazarse por medio de procesos de fertilización in vitro.

    Además, se contará con la presencia de la nutricionista Florencia Peláez, quien compartirá información sobre nutrición fértil, es decir, cómo alimentarse y qué aspectos tener en cuenta para propiciar las mejores condiciones posibles para el proceso de fertilización.

    Por su parte, Jésica estará a cargo del acompañamiento como coach, brindado herramientas emocionales y prácticas para transitar el proceso con calma y confianza, aprovechando su propia experiencia como ejemplo.

    image

    Sobre el evento, Alcaide destacó: “La idea es que si bien invitamos a mujeres que están en búsqueda de gestar, también está dirigido a personas que acompañan, que tienen a alguien en el camino de la búsqueda, ya que sabemos que son procesos difíciles de llevar”. La sanjuanina estuvo varios años sometiéndose a distintos procesos hasta lograr quedar embarazada bajo procesos de fertilización. La particularidad especial para ella durante este encuentro es que será el primero que coordinará siendo madre, por lo que la experiencia personal cobra un plus.

    La intención del evento es poder brindar las herramientas que necesitan tanto las mujeres como sus entornos en materia de fertilización. También crear un grupo de contención, una red que permita el intercambio de conocimientos y saberes, además del acompañamiento muchas veces necesario durante los distintos procesos de fertilización a los que se puede someter una mujer que no puede quedar embarazada por las vías naturales.

    Toda la información sobre el 4° Encuentro de Fertilidad

    La actividad se llevará a cabo el sábado 6 de junio, de 10 a 13 horas, en Entre Montañas, casa de té y café. La intención es compartir un desayuno, una charla amena y el intercambio de información sumado con experiencias personales que ayuden a evacuar dudas o inseguridades vinculadas a la fertilización.

    image

    Desde la organización señalaron que los cupos son limitados y la opción tendrá un costo de $30.000. Quienes deseen ser parte del encuentro se pueden comunicar con Jésica por medio del perfil de Instagram @hablemosdefertilidad2023.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Orrego entregó viviendas en Ullum: 105 familias accedieron a su casa propia

    Orrego entregó viviendas en Ullum: 105 familias accedieron a su casa propia

    En San Juan pondrán en marchar el hisopado bucal, una nuevo método para la obtención de muestras para la donación de médula ósea.

    San Juan implementa un novedoso método de hisopado bucal para agilizar la donación de médula ósea

    Por Fabiana Juarez
    Gran Hotel Provincial.

    El Gobierno busca relanzar la licitación del Hotel Provincial y apunta a convertirlo en un establecimiento de alta categoría

    Por Redacción Diario de Cuyo
    la uom san juan se suma al abrazo en defensa del gremio tras la intervencion judicial nacional

    La UOM San Juan se suma al abrazo en defensa del gremio tras la intervención judicial nacional

    Por Redacción Diario de Cuyo