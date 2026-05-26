    • 26 de mayo de 2026 - 09:31

    San Juan: se registraron más de 100 infracciones en los operativos viales del fin de semana largo

    La Policía realizó operativos en las rutas de San Juan. Hubo 18 vehículos radiados y 15 conductores con alcoholemia positiva.

    Más de 100 multas por infracción fueron el saldo de los operativos policiales en San Juan durante el fin de semana largo.

    Más de 100 multas por infracción fueron el saldo de los operativos policiales en San Juan durante el fin de semana largo.

    Foto:

    (Gentileza)
    Por Fabiana Juarez

    Durante el último fin de semana largo, la Dirección D7 de la Policía, llevó adelante intensos operativos de control y prevención vial en distintos departamentos de San Juan. Los procedimientos tuvieron como objetivo reforzar la seguridad en rutas y calles mediante la presencia permanente de efectivos.

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    Durante el fin de semana largo hubo controles policiales en diferentes departametos de San Juan.

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    Desde la Policía de San Juan señalaron que estos operativos forman parte de una planificación permanente orientada a fortalecer el orden, reducir riesgos y promover una circulación más segura para los sanjuaninos. En este sentido, las autoridades insistieron en la importancia de la conciencia colectiva y recordaron la necesidad de respetar las leyes de tránsito para prevenir siniestros viales.

    Resultado de los operativos en San Juan

    Como resultado de las inspecciones, las autoridades labraron un total de 112 actas de infracción y radiaron 18 vehículos debido a diferentes irregularidades detectadas. Además, el balance del fin de semana dejó un saldo de 15 casos de alcoholemia positiva y la retención de 19 licencias de conducir por incumplimientos a la normativa vigente.

    En paralelo, personal de la Policía Caminera intervino en un procedimiento que permitió detectar una motocicleta que presentaba un pedido de secuestro activo. Tras realizar la verificación correspondiente, el rodado fue puesto a disposición de la Justicia para continuar con las actuaciones de rigor.

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