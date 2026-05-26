    • 26 de mayo de 2026 - 07:39

    Fallecieron hoy en San Juan: los avisos fúnebres de Diario de Cuyo

    El detalle con la información de interés.

    Avisos.

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    AVISOS FÚNEBRES.

    Fallecieron hoy en San Juan: los avisos fúnebres de Diario de Cuyo
    Avisos fúnebres.

    Fallecieron hoy en San Juan: los avisos fúnebres de Diario de Cuyo

    Este espacio permite a familiares y amigos compartir las honras fúnebres, horarios de sepelio y lugares de inhumación, brindando un servicio esencial para acompañar a los seres queridos en estos momentos de duelo.

    MARTES 26 DE MAYO DE 2026

    • BRIZUELA VDA. DE MILLICAY, MARIA ANITA

    Sus hijos Francisco, Antonio, Angela Mabel y Hugo, hijos políticos, nietos y bisnietos participan con pesar el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 26-05-26, a las 16:00 horas, en el cementerio de Caucete. Lugar de duelo: Salas de la Cooperativa Eléctrica de Caucete. Servicio de Cochería de la Ciudad de Caucete.

    • CONCA, JORGE RODOLFO

    Elsa Rosario Conca y sus hijos participan con pesar del fallecimiento de su primo hermano, Jorge. Gracias por ser un rayito de luz y esperanza en momentos muy tristes de nuestras vidas. Descansa en paz primo querido y brille para ti, la luz que no tiene fin.

    • DIAZ, DANIEL PRACEDES

    Sus hermanos Lucrecia, Juana, Jose, Margarita, Francisco y Rosa Diaz, sus hemanos politicos, sobrinos y sobrinos nietos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 26-05-26, a las 9:00 horas, en el cementerio de Media Agua. Lugar de duelo: Sala Velatoria Municipal de Media Agua. Servicio de Cochería San Juan S.R.L.

    • MALLEA, DELFOR BENITO

    Sus hijos Carina, Silvina, Viviana, Laura, María, Daniel, Alejandro y Guillermo, hijos políticos, nietos y binsietos con pesar el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 26-05-26 a las 9.00 horas, en el cementerio de Albardón. Lugar de duelo: Sala Velatoria Municipal de Albardón. Honra y ceremonial a cargo de Cochería Lanusse & Annecchini S.A.

    • OLGUIN, MIRTA CARMEN

    Sus hermanos, sobrinos y sobrinos nietos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán linhumados el 26-05-26, a las 8:30 horas en el cementerio de Pocito. Lugar de duelo: Sala Velatoria de Cochería Lanusse (9 de Julio 953 este, Capital). Servicio de Cochería Lanusse Servicios Sociales.

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