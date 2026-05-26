Fallecieron hoy en San Juan: los avisos fúnebres de Diario de Cuyo

Diario de Cuyo pone a disposición de la comunidad su sección de Avisos Fúnebres, donde se informa de manera actualizada sobre los fallecimientos ocurridos en la provincia de San Juan.
El detalle con la información de interés.
Diario de Cuyo pone a disposición de la comunidad su sección de Avisos Fúnebres, donde se informa de manera actualizada sobre los fallecimientos ocurridos en la provincia de San Juan.
Este espacio permite a familiares y amigos compartir las honras fúnebres, horarios de sepelio y lugares de inhumación, brindando un servicio esencial para acompañar a los seres queridos en estos momentos de duelo.
Sus hijos Francisco, Antonio, Angela Mabel y Hugo, hijos políticos, nietos y bisnietos participan con pesar el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 26-05-26, a las 16:00 horas, en el cementerio de Caucete. Lugar de duelo: Salas de la Cooperativa Eléctrica de Caucete. Servicio de Cochería de la Ciudad de Caucete.
Elsa Rosario Conca y sus hijos participan con pesar del fallecimiento de su primo hermano, Jorge. Gracias por ser un rayito de luz y esperanza en momentos muy tristes de nuestras vidas. Descansa en paz primo querido y brille para ti, la luz que no tiene fin.
Sus hermanos Lucrecia, Juana, Jose, Margarita, Francisco y Rosa Diaz, sus hemanos politicos, sobrinos y sobrinos nietos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 26-05-26, a las 9:00 horas, en el cementerio de Media Agua. Lugar de duelo: Sala Velatoria Municipal de Media Agua. Servicio de Cochería San Juan S.R.L.
Sus hijos Carina, Silvina, Viviana, Laura, María, Daniel, Alejandro y Guillermo, hijos políticos, nietos y binsietos con pesar el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 26-05-26 a las 9.00 horas, en el cementerio de Albardón. Lugar de duelo: Sala Velatoria Municipal de Albardón. Honra y ceremonial a cargo de Cochería Lanusse & Annecchini S.A.
Sus hermanos, sobrinos y sobrinos nietos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán linhumados el 26-05-26, a las 8:30 horas en el cementerio de Pocito. Lugar de duelo: Sala Velatoria de Cochería Lanusse (9 de Julio 953 este, Capital). Servicio de Cochería Lanusse Servicios Sociales.