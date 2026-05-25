Sin despidos pero con la preocupación puesta en el aguinaldo, desde ATSA inician diálogos con la salud privada

El secretario general de ATSA, adelantó que están manteniendo encuentro con autoridades de clínicas y sanatorios con miras en el aguinaldo. Rechazo del bono de alimentos, la postura del gremio.

Tras un 2025 convulsionado en ATSA con distintos reclamos por despidos y reducción de personal en la órbita de la salud privada, este año parece reinar la calma en el sector. Sin embargo, con el inminente pago del medio aguinaldo, desde el gremio han iniciado acciones para lograr que se les pague a todos los trabajadores en tiempo y forma, evitando que se den situaciones que en el pasado generaron conflicto, como el pago en cuotas o con bono de alimentos.

Alfredo Duarte, secretario general de ATSA, destacó en diálogo con DIARIO DE CUYO que vienen manteniendo encuentros con autoridades de clínicas, sanatorios e instituciones que accionan en la salud privada, ya que tomaron conocimiento de manera extraoficial que habría intenciones de algunas instituciones de abonar el aguinaldo que se debe concretar en junio con bonos de alimentos.

Sobre este punto destacó: “Estamos conversando. Hemos tenido reuniones con el presidente del Colegio Médico y vamos avanzando para llegar a un acuerdo y que se paguen los aguinaldos como corresponde, evitando que sean bonos de alimentos. Es cierto que el trabajador lo necesita, pero también es cierto que tienen gastos fijos que no se pueden cubrir con alimentos. Si alquilan, por ejemplo, no pueden pagar con un bono”.

El objetivo del gremio es que todos los trabajadores que forman parte de la órbita privada no solo reciban el aguinaldo dentro de las fechas que estipula la ley, sino que además se abone en su totalidad en efectivo, y no de manera parcial como se propuso en el pasado. En medio de esas negociaciones se encuentran previo al desembolso del SAC (Salario Anual Complementario).

La buena noticia que registran desde ATSA es que, en lo que va del año, no se han producido despidos en el sector. Esto es positivo si se compara con el panorama del 2025, cuando entre septiembre y octubre se despidieron al menos unas 14 personas del CIMYN y el Hospital Privado.