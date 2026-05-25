Desafío Ruta 40: el polaco Goczal y el australiano Sanders arrancaron dominando en San Juan

El Desafío Ruta 40 puso primera en San Juan y dejó una jornada inaugural cargada de velocidad, estrategia y exigencia extrema . La tradicional competencia argentina abrió oficialmente la tercera fecha del Campeonato Mundial de Rally Raid 2026 con un recorrido total de 511 kilómetros, de los cuales 340 fueron de especiales cronometradas.

El día que San Juan volvió a respirar rally con el Desafío Ruta 40

Orrego bajó la bandera para dar inicio al Desafío Ruta 40 en San Juan

Con largada y llegada en territorio sanjuanino y un buen marco de público en las zonas permitidas , la etapa mostró desde el inicio la dureza habitual del certamen, atravesando caminos veloces, terrenos técnicos y navegación compleja que rápidamente comenzaron a marcar diferencias entre los candidatos.

En la categoría Ultimate, la más importante de los autos, el gran vencedor de la jornada fue el polaco Eryk Goczal, quien al mando de una Toyota Hilux logró quedarse con el mejor tiempo del día tras una definición muy ajustada.

Goczal golpeó sobre el final y ganó entre los autos

Goczal tomó el liderazgo en los kilómetros finales y cerró la etapa con un registro de 3h33m59s, suficiente para superar por apenas 50 segundos al estadounidense Mitch Guthrie, piloto de Ford Raptor.

El experimentado español Carlos Sainz completó el podio con otra Ford Raptor, quedando a 56 segundos del ganador en una clasificación extremadamente pareja. Detrás se ubicaron Seth Quintero y Joao Ferreira, ambos con Toyota Hilux, mientras que Henk Lategan cerró el top seis.

La primera etapa no resultó favorable para el equipo Dacia, que llegaba como uno de los grandes protagonistas de la temporada. Tanto Sébastien Loeb como Nasser Al-Attiyah perdieron tiempo importante y quedaron relegados en la clasificación general parcial.

Cómo le fue a Kevin Benavides junto al sanjuanino Lisandro Sisterna

El salteño Kevin Benavides tuvo su estreno oficial en la categoría Ultimate del Rally Raid conduciendo una Toyota Hilux y finalizó 14° en la etapa inaugural del Desafío Ruta 40, a 11m45s del ganador, el polaco Eryk Goczal.

Benavides, bicampeón del Dakar en motos, comparte equipo junto al navegante sanjuanino Lisandro Sisterna y continúa sumando experiencia en su proceso de adaptación a los autos luego de su exitosa trayectoria sobre dos ruedas.

Clasificación general – Ultimate (Etapa 1)

Eryk Goczal (Toyota Hilux) – 3h33m59s

Mitch Guthrie (Ford Raptor) – a 50s

Carlos Sainz (Ford Raptor) – a 56s

Seth Quintero (Toyota Hilux) – a 1m30s

Joao Ferreira (Toyota Hilux) – a 1m57s

Henk Lategan (Toyota Hilux)

Luego se ubicaron Seood Variawa, Nasser Al-Attiyah, Sébastien Loeb y Nani Roma.

Sanders dominó entre las motos

En la categoría Motos FIM, el australiano Daniel Sanders volvió a demostrar su gran presente y se quedó con la victoria en la etapa inicial a bordo de una KTM.

Sanders completó el recorrido en 3h35m12s y sacó una diferencia importante sobre sus perseguidores. El español Tosha Schareina, con Honda, terminó segundo a 6m02s, mientras que el estadounidense Ricky Brabec completó el podio a 7m09s.

El argentino Luciano Benavides cerró una destacada actuación finalizando quinto, a poco más de ocho minutos del ganador. El piloto salteño quedó por delante de Ross Branch y del francés Adrien Van Beveren, en una categoría que mostró un altísimo nivel competitivo desde el arranque.

La segunda etapa unirá San Juan con Mendoza

La acción continuará este martes con la segunda etapa, que unirá San Juan con San Rafael, Mendoza, en otro recorrido de gran exigencia.

La jornada tendrá un total de 728 kilómetros, con 334 de especiales, atravesando salares, sectores de vegetación, cauces de ríos secos y zonas con mucho polvo en suspensión, factores que podrían volver determinante la navegación y el manejo estratégico.

Con apenas una etapa disputada, el Desafío Ruta 40 ya comenzó a mostrar quiénes aparecen como los grandes candidatos en una edición que promete ser apasionante hasta el final.