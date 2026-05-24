El Desafío Ruta 40 en San Juan arranca con todo su movimiento

Llegó el momento. Es hora de acelerar en el Desafío Ruta 40 y este domingo, el primer contacto formal con San Juan será con un Prólogo en Albardón y luego la Largada Simbólica en el centro de la ciudad, más el plus del Vivac en el Villicum.

Todo el detalle de los cortes y desvíos de tránsito por el desfile patrio y el Desafío Ruta 40

El prólogo del Desafío Ruta 40 se realizará el domingo 24 de mayo, desde las 12 en Albardón, a pocos metros de la Ruta 40 y cerca de Campo Afuera con 9 kilómetros cronometrados. Será sólo para categorías FIM (Motos y quads) y para los competidores de la la divisional Open. Los vehículos FIA (Autos, Challenger y UTV) sólo tendrán un shakedown en ese sector, habiéndose programado la largada simbólica en el Centro Cultural Conte Grand a partir de las 19 del domingo.

El lunes 25 comenzará la acción de verdad con la primera etapa. Durante varias ediciones del Desafío Ruta 40, San Juan ha sido escenario en diferentes etapas. La edición 2026 será la 13ª en el historial de la carrera y novena que visite la provincia; en esta ocasión será del 24 al 29 de mayo, con dos jornadas compartidas con Mendoza. Esta edición será muy importante por el nivel de pilotos que llegan a San Juan, con los más importantes del mundo que habitualmente son protagonistas del Dakar.

Con el Circuito San Juan Villicum como centro de operaciones los días 24, 25, 28 y 29 de mayo, se espera vivir cuatro jornadas de gran nivel competitivo, recordando que en el medio, la carrera irá hasta San Rafael, Mendoza. El acceso en el vivac albardonero será con acceso libre y gratuito de 11 a 20:30.

El lunes 25 de mayo, la primera etapa tendrá forma de bucle, con comienzo y final en el Villicum. La organización diagramó un recorrido hacia el norte con ríos secos, desiertos, pampa de grava y vegetación, pasando entre otros lugares, por Mogna. La primera moto saldrá del campamento a las 6:45 y largará a 8:15 desde un punto aún desconocido, pero en la zona norte, probablemente cerca de la Ruta 40.

El martes 26, la segunda etapa unirá San Juan con Mendoza, donde los pilotos encontrarán dunas, salares, y un 80% de arena. La primera moto saldrá desde el Villicum a las 6:30, comenzando el tramo de velocidad a las 8:15.

El miércoles 27, la tercera etapa tendrá un escenario drakariano como las Dunas de El Nihuil y recibirá a los protagonistas que saldrán desde San Rafael. La largada del especial será a las 8:30.

La etapa 4 del jueves 28 marcará el regreso a nuestra provincia, transitando zonas montañosas por el oeste en un terreno rocoso, con pistas sinuosas y técnicas. La primera moto comenzará el especial a las 9:30.

La etapa 5 será el viernes 29 de mayo y marcará el final de la carrera; luego de salir desde Albardón irá hacia el norte hasta la zona de Jáchal donde recorrerán 150 kilómetros de caminos de rally y tendrán al regreso 130 kilómetros de ríos secos y pampas arenosas.

La primera moto en salir del vivac del Villicum lo hará a las 5:55 y largará el especial de velocidad a las 9:30. A partir de las cinco de la tarde se realizará la ceremonia de premiación en la Plaza 25 de mayo.