Después de cuatro años, Lucio Álvarez vuelve al rally raid internacional y correrá el Desafío Ruta 40: "Voy a disfrutar"

Lucio Álvarez decidió volver al deporte que lo apasiona. Después de cuatro años alejado de la competencia profesional, el piloto mendocino regresó al rally raid internacional y ya se prepara para disputar el Desafío Ruta 40 que se correrá desde este domingo 24 al 29 de mayo entre San Juan y Mendoza y que será válido por la 3ra fecha del Campeonato Mundial de Rally Raid W2RC.

El sanrafaelino, de amplia trayectoria en el cross country y recordado por haber finalizado quinto en la clasificación general de Autos del Rally Dakar 2012 volvió recientemente a la acción en el Rally-Raid de Portugal. Allí compitió junto a Bernardo “Ronnie” Graue a bordo de una Toyota Hilux del equipo SVR, con el objetivo de recuperar ritmo de competencia.

“Regreso a competir en Argentina después de cuatro años, motivado por la vuelta del Desafío Ruta 40 y porque se corre en mi país y mi región”, expresó Álvarez en diálogo con DIARIO DE CUYO.

El piloto de 49 años, además de empresario de medios de comunicación y exportador de productos, as eguró que vive esta nueva etapa desde otro lugar, disfrutando nuevamente de la competencia. "Me gusta mucho, me siento muy, me divierto, la paso muy bien, así que volver me pone muy contento", comentó.

Álvarez reconoció que tras disputar el Dakar 2022 atravesó momentos difíciles que lo llevaron a tomar distancia del automovilismo. "Después de correr el Dakar en 2022 tuve algunos percances y como que me enojé y me alejé. Pero cuando me enteré que volvía el Desafío Ruta 40 Argentina dije: ‘Bueno, puedo volver’”, relató.

Aunque estuvo lejos de las carreras, nunca perdió el vínculo con el rally raid. “Nunca me alejé del todo porque seguía viendo el Dakar y las competencias. Volví porque correr en cross country es mi pasión. Me divierto mucho y la paso muy bien”, señaló.

El mendocino también destacó la relevancia del regreso del Mundial de Rally Raid a la Argentina y el entusiasmo que genera tanto en pilotos como en equipos internacionales y mucho más porque se corre en sus pagos, con partida y llegada en San Juan pero con paso también por su San Rafael natal. "Es muy importante que el rally internacional vuelva a Argentina. Hay mucho nivel de pilotos buenos y el público sigue muchísimo este tipo de eventos. A los equipos también les gusta venir porque todos se sienten como en casa. Es muy importante que el campeonato internacional haya regresado al país", sostuvo.

Sobre el recorrido del Desafío Ruta 40, Álvarez explicó que gran parte de los terrenos ya son conocidos por los antecedentes del Dakar en Sudamérica, aunque admitió que las condiciones pueden haber cambiado con el paso del tiempo. "Los terrenos más o menos los conocemos. Algunos caminos estarán distintos después de tantos años sin correr, así que habrá que ir viendo carrera a carrera", indicó.

En cuanto a la preparación, el piloto aseguró que nunca dejó de entrenarse físicamente y que en los últimos meses retomó el ritmo competitivo con prácticas y carreras internacionales. “Entreno físicamente todos los días desde hace muchos años. Además hice conducción en UTV y fui a correr a Portugal hace un mes y medio. Ya estamos más o menos otra vez en ritmo de carrera, espero disfrutar y que todo salga bien", concluyó el piloto mendocino que intentará esta semana escribir una página más en su rica trayectoria en el deporte que tanto lo apasiona.

El Desafío Ruta 40 ya se palpita: las zonas de espectadores para el prólogo en Albardón

El Desafío Ruta 40 ya comenzó a palpitarse en San Juan y la organización confirmó cuáles serán las zonas habilitadas para que el público pueda disfrutar del Prólogo que se disputará este domingo 24 de mayo en Albardón. San Juan volverá a ocupar un lugar central en el rally raid mundial, competencia válida por la tercera fecha del Campeonato Mundial de Rally Raid (W2RC), que se desarrollará del 24 al 29 de mayo.

Zona de Espectadores 1 – RP 79

El primer sector estará ubicado sobre Ruta Provincial 79 y el horario estimado del paso del primer competidor será a las 12 del mediodía.

Para llegar, quienes viajen desde la ciudad de San Juan deberán tomar Ruta Provincial 60, pasando Ullum, y luego ingresar hacia Lomas de las Tapias para recorrer aproximadamente 5,3 kilómetros hasta el sector habilitado.

Zona de Espectadores 2 – RN 40

La segunda zona estará emplazada sobre Ruta Nacional 40, después de Albardón y antes del autódromo El Villicum.

Desde allí se deberá ingresar por un camino interno y avanzar unos 2,7 kilómetros hasta llegar al punto autorizado para el público. El paso del primer vehículo también está previsto para las 12 horas.

Cronograma de actividad

Entre las 12 y las 14 competirán las categorías FIM, que incluyen motos y quads, además de la categoría Open. Más tarde, de 14 a 16 horas, será el turno de los vehículos FIA, con autos, Challenger y UTV realizando el shakedown sobre el mismo trazado.