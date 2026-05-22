Todo el detalle de los cortes y desvíos de tránsito por el desfile patrio y el Desafío Ruta 40

Habrá interrupciones vehiculares en distintos sectores de Capital por el desfile patrio del 25 de Mayo y el desarrollo del Desafío Ruta 40.

La Secretaría de Seguridad informó que durante este fin de semana se implementarán cortes y regulaciones de tránsito en distintos puntos de Capital, en el marco de los festejos patrios por el 25 de Mayo y del desarrollo del Desafío Ruta 40.

Según detallaron desde el organismo, el próximo lunes 25 de mayo se realizará el tradicional desfile patrio, motivo por el cual permanecerá interrumpida la circulación sobre avenida Ignacio de la Roza, en el tramo comprendido entre calles Las Heras y avenida Rioja, a partir de las 8.

Como alternativas para la circulación vehicular, las autoridades recomendaron utilizar calle Mitre en dirección este y Rivadavia hacia el oeste, con el objetivo de evitar congestiones en la zona afectada.

Por otra parte, el domingo 24 de mayo, entre las 16 y las 21, se llevará adelante el prólogo del Desafío Ruta 40, lo que implicará un corte de tránsito en el cuadrante delimitado por avenida Libertador, Las Heras, España y calle 25 de Mayo.

En relación con el desarrollo general de la competencia, desde la organización indicaron que no habrá cortes totales en rutas provinciales ni nacionales. Sin embargo, se realizarán regulaciones y controles preventivos en sectores estratégicos, especialmente en la salida del autódromo El Villicúm y en distintos puntos de cruce.