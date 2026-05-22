Rivadavia: imputaron al chofer de colectivo que atropelló a una ciclista y la dejó con un cuadro irreversible

La Justicia imputó al chofer de un colectivo de la Red Tulum que atropelló a una ciclista en Rivadavia y le provocó heridas gravísimas que derivaron en un cuadro irreversible. El hecho ocurrió el pasado 20 de mayo en la intersección de calles Soldado Argentino y Galíndez.

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La imputación por lesiones culposas graves se dio este viernes por la mañana, tras el pedido del fiscal Iván Grassi y el ayudante fiscal Pablo Orellano ante el juez de garantías, Juan Gabriel Meglioli . En representación de la defensa estuvo el abogado Franco Montes .

La fiscalía Delitos Especiales solicitó además un año de investigación penal preparatoria y que el imputado, Valeriano Andrés Bustos , quede en libertad condicional, pero cumpliendo una serie de reglas de conductas, como por ejemplo, no salir de la provincia sin autorización judicial, someterse a la investigación y comparecer ante una comisaría una vez por semana.

Según consta en la investigación judicial, el siniestro ocurrió cerca de las 13 horas cuando un colectivo Mercedes Benz de la línea 123, circulaba de este a oeste por calle Soldado Argentino. Al llegar al cruce con Galíndez , el conductor Bustos, de 49 años, impactó contra una mujer que se desplazaba en bicicleta rodado 26 de sur a norte.

La víctima fue identificada como Hilda Analía Martínez, quien tras el choque quedó inconsciente y debió ser trasladada de urgencia al Hospital Guillermo Rawson por personal del servicio de emergencias 107.

De acuerdo al informe médico incorporado en la causa, la mujer sufrió un traumatismo craneoencefálico grave y politraumatismos. Además, una tomografía detectó edema cerebral y una hemorragia subdural en la región temporoparietal izquierda.

El cuadro de salud es extremadamente delicado. Los profesionales indicaron que la paciente presenta pupilas midriáticas, ausencia de reflejos y sin respuesta motora, por lo que clínicamente consideraron que presenta muerte cerebral, aunque aún deben realizarse estudios neurológicos para confirmar el diagnóstico.

La Fiscalía sostuvo que el chofer actuó de manera imprudente, negligente y antirreglamentaria al no detener completamente la marcha en la intersección en forma de “T” y no ceder el paso a quienes circulaban por la vía transversal.

Por el hecho, Bustos fue imputado por el delito de lesiones culposas graves por conducción imprudente, negligente y antirreglamentaria de un vehículo con motor, previsto en el artículo 94 bis del Código Penal Argentino.