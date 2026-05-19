    • 19 de mayo de 2026 - 09:26

    Reconocido ciclista "chapeó" en una discusión de tránsito con un automovilista en Rivadavia: "No sabes quien p...soy"

    El episodio ocurrió cerca del Jardín de los Poetas. El deportista recibió una cachetada en medio de una discusión por la circulación de un grupo de ciclistas sobre la ruta. Mirá el video.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un fuerte cruce entre un automovilista y un grupo de ciclistas terminó con agresiones y una escena que rápidamente se viralizó en redes sociales. El hecho ocurrió en Rivadavia, sobre avenida Libertador, en las inmediaciones del Jardín de los Poetas, y tuvo como uno de los protagonistas al reconocido ciclista sanjuanino Leonardo Cobarrubia, exintegrante del SEP San Juan y actual corredor del equipo Diberboll.

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    Según trascendió, el conflicto se originó cuando algunos de los deportistas circulaban presuntamente en doble fila sobre la calzada, situación que habría generado el malestar del conductor.

    En medio de la discusión, el automovilista descendió de su vehículo y le propinó una cachetada a Cobarrubia. El ciclista no respondió físicamente a la agresión y se alejó algunos metros del lugar.

    De acuerdo con las imágenes que luego comenzaron a circular en redes sociales, Cobarrubia tomó su teléfono celular y realizó una llamada mientras le decía al conductor: “Vos no sabés quién p...soy”.

    La tensión continuó durante algunos minutos con nuevos cruces verbales entre otros ciclistas y el automovilista, aunque el episodio no escaló a una pelea mayor.

    Finalmente, el conductor volvió a subir a su vehículo, realizó una maniobra sobre la ruta y abandonó el lugar.

    Toda la secuencia quedó registrada en video por personas que se encontraban en la zona y posteriormente fue difundida a través de redes sociales, donde generó múltiples reacciones y debates en torno a la convivencia vial entre automovilistas y ciclistas.

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