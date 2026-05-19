El Aeroclub San Juan invita a todas los sanjuaninos a una jornada gratuita de puertas abiertas bien patria

Un año más, con el objetivo de dar a conocer las distintas actividades que se realizan en el Centro de Aviación Civil, este próximo 25 de mayo se llevará a cabo una jornada de puertas abiertas en el Aeroclub San Juan , ubicado en Pocito. Con entrada libre y gratuita, las familias sanjuaninas podrán disfrutar de un día de plena diversión, combinada con una amplia variedad de propuestas para grandes y chicos.

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Conforme explicó Orlando Blanchero, integrante de la Comisión Directiva de la emblemática institución, durante la jornada se llevarán a cabo distintas exhibiciones y demostraciones vinculadas a la actividad aeronáutica que se practican en el interior del aeroclub, como vuelos de aeronaves a motor, planeadores, saltos tándem de paracaidismo, exhibiciones de paramotor y demostraciones de aeromodelismo. El objetivo es que el público experimente de cerca la emoción y la pasión por el mundo de la aviación.

Teniendo en cuenta la fecha elegida y el patriotismo que representa, durante el evento se contará con la presencia de institutos de danzas folclóricas y tango, quienes estarán compartiendo cuadros simbólicos, aportando a la identidad cultural y tradición de esta celebración.

Además de las exhibiciones, se dispondrá una feria de emprendedores, artesanos y productores locales. Blanchero detalló que esperan la presencia de 40 stand con sus múltiples propuestas de distintos rubros de toda la provincia, propiciando un espacio de encuentro y promoción para el talento regional.

Además, habrá un sector gastronómico con distintas propuestas de platillos tradicionales y regionales, incluyendo locro, empanadas, choripanes, propuestas dulces, cerveza artesanal y distintos productos típicos alusivos a la fecha. Para tener una referencia, la porción de locro rondará los $9.500 y se puede reservar previamente al 2645851695.

“Pensando en toda la familia, también habrá un patio de juegos para niños, sumando propuestas recreativas para que los más pequeños también puedan disfrutar de la jornada”, destacaron desde la organización.

Todos los detalles sobre la jornada de puertas abiertas en el Aeroclub San Juan

Será el próximo lunes 25 de mayo, de 10 a 18 horas, con entrada libre y gratuita, siendo una propuesta para toda la familia sanjuanina.

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La jornada de puertas abiertas se desarrollará en el Centro de Aviación Civil – Aeroclub San Juan, ubicado en Av. Joaquín Uñac, entre Calle 6 y Calle 7, en Pocito. Además de las actividades previstas para la jornada, se están programando distintas sorpresas para los presentes.