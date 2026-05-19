    • 19 de mayo de 2026 - 11:08

    UCCuyo: con la temática mundialista busca incentivar a los estudiantes secundarios a elegir su carrera

    El 27 y 28 de mayo la UCCuyo realizará la Expo Vocacional 2026 bajo el lema ‘Tu carrera, tu mundial’.

    El próximo 27 y 28 de mayo la UCCuyo realizará una nueva edición de la Expo Vocacional para estudiante secundarios.

    El próximo 27 y 28 de mayo la UCCuyo realizará una nueva edición de la Expo Vocacional para estudiante secundarios.

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    Elegir qué estudiar después de la secundaria es, sin dudas, uno de esos partidos decisivos que marcan el rumbo de la vida. Con esa premisa en mente, la UCCuyo diseñó una estrategia innovadora y muy atractiva para su Expo Vocacional 2026: este año, la gran decisión de la vida universitaria se jugará en clave mundialista.

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    Con el lema "Tu carrera, tu mundial", la universidad se prepara para recibir a miles de jóvenes los días 27 y 28 de mayo con una propuesta interactiva y bien argentina. Cabe recordar que durante esos dos días la UNSJ también realizará su oferta educativa para los estudiantes secundarios.

    uccuyo
    En la Expo Vocacional UCCuyo 2026, los estudiantes secundarios podr&aacute;n conocer en detalle las carreras que se dictan en esta instituci&oacute;n.

    En la Expo Vocacional UCCuyo 2026, los estudiantes secundarios podrán conocer en detalle las carreras que se dictan en esta institución.

    Bajo el concepto "Hay partidos que definen tu futuro… y este es uno", la institución busca conectar con los estudiantes del último año del secundario desde la pasión, el trabajo en equipo y la superación personal, comparando la elección de una carrera con el desafío de jugar un propio mundial.

    Una cancha vestida de celeste y blanco en la UCCuyo

    La cita tendrá lugar en el Salón de Usos Múltiples (SUM) de la UCCuyo los próximos 27 y 28 de mayo, en un amplio horario que va desde las 9 a las 19,30.

    Para meter de lleno a los jóvenes en clima de juego, el SUM se transformará por completo. El espacio estará decorado con banderas albicelestes y un despliegue de telas que darán forma a una gran Bandera Argentina en el corazón del predio. Además, como parte de la experiencia, los alumnos que se acerquen a conocer la oferta educativa recibirán un suvenir alegórico a la temática mundialista.

    Mucho más que folletos: una experiencia interactiva

    La Expo Vocacional 2026 no se limitará a la clásica entrega de planes de estudio. La propuesta está pensada para que los asistentes puedan:

    • Descubrir carreras: explorar toda la oferta académica de la universidad de manera didáctica.
    • Vivir experiencias: participar de actividades prácticas vinculadas a las distintas profesiones.
    • Conocer a su próximo equipo: interactuar con docentes y actuales alumnos universitarios para despejar dudas.
    • Poner el futuro en movimiento: encontrar las herramientas necesarias para dar el gran salto a la educación superior.

    La invitación ya está hecha para todas las escuelas secundarias y jóvenes interesados en definir su rumbo. La UCCuyo abre sus puertas y plantea la pregunta final para dar el puntapié inicial: "Tu carrera, tu mundial. ¿Ya sabés en qué cancha juega tu futuro?"

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